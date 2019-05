La parlamentaria de Fuerza Popular, Karina Beteta calificó este miércoles de ofensivo e intolerante el mensaje de la Nación del presidente Martín Vizcarra, quien anunció una cuestión de confianza.

"Lamentar. Yo espera un mensaje conciliador, un mensaje responsable, esperando de un mandatario que creí que era estadista, pero lo que hemos visto es un mensaje ofensivo e intolerante", afirmó a RPP Noticias.



Karina Beteta consideró que en su forma de expresarse el presidente Martín Vizcarra faltó el respeto a los congresistas que fueron elegidos por el pueblo.

"Le guste o no al Presidente, a mí me han elegido para representarlos (al pueblo), a él no. Esa es la diferencia", aclaró.

Asimismo, la congresista fujimorista señaló que con mucha altura y respeto se pueden trabajar las reformas políticas y solicitó que el presidente del consejo de ministros, Salvador del Solar no rehuya los debates en el parlamento.

"Los temas que ha planteado me parece correcto. En una democracia se debate, se discrepa y finalmente podemos llegar a una concenso. Pero eso de ninguna manera puede ser un argumento para amenazar y decir que si tú no haces como yo te digo conforme he mandado mi proyecto entonces te cierro el Congreso", sostuvo.

"Lo hacen los dictadores"

Karina Beteta argumentó que en el eventual escenario que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso, tras la censura a dos consejos de ministros, actuaría como un dictador.

"Por las formas y en las condiciones que él pretende encubrir un acto de su voluntad de cierre del Congreso, y lo quiere cubrir bajo un manto constitucional cuando no lo es, simplemente cuando eso ocurre lo hacen los dictadores", explicó.