Karina Beteta es miembro de la Comisión Permanente. | Fuente: Foto: Congreso

La excongresista Karina Beteta, integrante de la Comisión Permanente, dijo no estar preocupada por la citación que ha hecho la Fiscalía a los exlegisladores Juan Sheput y Daniel Salaverry para que detalles los presuntos ofrecimientos que habrían recibido para favorecer al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

"A mí no me preocupa, para nada. No tendría por qué preocuparme la declaración ni lo que el Ministerio Público podría decir. En todo caso él (Salaverry) tendría que estar preocupado porque si sabía algo irregular, por qué calló. El debe estar preocupado, seguramente", señaló en declaraciones a la prensa.

Asimismo, señaló que Juan Sheput debería precisar qué integrante de Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Parlamento a cambio de proteger a Pedro Chávarry, tal como lo aseguró días atrás. Sobre Salaverry, dijo que debió denunciar "inmediatamente" cualquier manejo ilegal al interior del fujimorismo



Por su parte, Miguel Torres, también integrante de la Comisión Permanente, dijo no temer por las declaraciones de ambos excongresistas. Sin embargo, se mostró preocupado con la posibilidad de que la intención del Ministerio Público al tomar sus manifestaciones sea entorpecer la situación legal de Keiko Fujimori.

"Desconozco estas afirmaciones. Me imagino que el congresista podrá dar los detalles al respecto y solamente hago una reflexión: espero que estas citaciones que están haciendo el Ministerio Público estén destinados a conocer la verdad y no a entorpecer el proceso de la libertad de una persona", dijo.

De igual modo, dijo no estar preocupado sobre la información que pueda dar Daniel Salaverry sobre los manejos de Fuerza Popular. "Cuando estuvo dentro habrá podido apreciar que existía un ánimo para poder llevar a cabo importantes reformas", anotó.