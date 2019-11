José Domingo Pérez, fiscal del Equipo Especial Lava Jato. | Fuente: RPP Noticias

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial para el caso Lava Jato, coincidió con el fiscal superior Rafael Vela, coordinador de este grupo del Ministerio Público, respecto a que la reciente sanción económica en su contra por dar "declaraciones políticas" buscaría suspenderlo del cargo. En ese sentido, anunció que apelará esta decisión por considerarla "arbitraria", "que no se ajusta a la norma que regula la actuación de los fiscales".

"Defender la lucha contra la corrupción, defender la actuación que vienen desempeñando los fiscales del equipo especial, defender que a través de los instrumentos legales con los que cuenta el Ministerio Público, como el proceso de colaboración eficaz, no significa una declaración política. Lamentablemente quienes quieren que ese trabajo se frustre, quienes buscan que el trabajo del equipo especial caiga, son aquellos que están favoreciendo a los intereses de la corrupción", señaló.

Pérez Gómez insistió en rechazar que advertir sobre el peligro de una afectación a lo avanzado por el equipo especial no representa una declaración política, tal como se señala en la resolución que informó sobre su sanción. Asimismo, recordó que durante toda su carrera como fiscal ha sido objeto de varias evaluaciones.

"Definitivament estamos en una etapa en la cual se está buscando algún tipo de medida para separarnos de la función que desempeñamos y muestra de ello es esta arbitraria e injusta sanción que se me ha impuesto simplemente por defender mi trabajo, simplemente por defender los instrumentos que la propia ley da para luchar contra la corrupción", sostuvo.

Esta mañana el integrante del equipo especial Lava Jato brindó ante el juez Hugo Núñez, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria, su testimonio en calidad de testigo en el proceso que se le sigue al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por presunto encubrimiento real. A su salida precisó que esta se dio "de la manera más regular".

"No puedo comentar aspectos que son reservados (sobre la diligencia), pero siempre me he ratificado en las declaraciones que he dado: definitivamente frustrar la averiguación de la verdad debe motivar siempre a la ciudadanía a estar alerta porque tenemos que defender la lucha contra la corrupción. Eso es algo que todo funcionario debe enarbolar en el ejercicio de la labor que desempeña", dijo.

"(...) Esperamos la condena de Pedro Chávarry y ojalá la suspensión del cargo que ostenta (...) Definitivamente lo que ha hecho Pedro Chávarry con la institución es dañarla. Ya no estamos en la época de Blanca Nélida Colán donde los fiscales de menor jerarquía tenían que agachar la cabeza. En este caso me asiste mi derecho a cuestionar resoluciones arbitrarias", agregó.

La sanción a José Domingo Pérez

La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima del Ministerio Público sancionó al fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, por unas declaraciones de carácter político que hizo en una entrevista a un diario local.

En la resolución, la entidad declaró fundada la queja seguida “de oficio” contra Pérez Gómez por "infracción administrativa" contemplada en la Ley de la Carrera Fiscal.

Según el fallo, el fiscal fue sancionado con una multa del 10 % de su remuneración mensual, "disponiéndose el archivo definitivo consentida o resuelta por la instancia suprema que fuera la presente resolución".

La infracción administrativa está prevista en los numerales 14) y 15) del artículo 47º de la Ley de la Carrera Fiscal, concordante con el numeral 6) del artículo 39 de la ley.

En la mentada entrevista, publicada en el diario El Comercio el 11 de agosto, José Domingo Pérez aseguró que "si se ataca lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta".

"De no lograr la condena de estos crímenes de corrupción, quienes nos vemos perjudicados somos los ciudadanos. Para mí, estamos en un momento decisivo", comentó el magistrado en aquella entrevista.