La congresista denunció que el presidente de la Mesa Directiva le respondió de manera inapropiada. | Fuente: Congreso

La congresista de Fuerza Popular Karina Beteta denunció al presidente de la Mesa Directiva del Parlamento, Daniel Salaverry, por supuestamente haberla agredido verbalmente. La denuncia fue presentada ante la Comisión de Ética.

De acuerdo con el documento de la denuncia al que RPP Noticias tuvo acceso, Beteta denunció al presidente por haber infringido el artículo 22, inciso h del Congreso, el cual indica "a que se les guarde respeto y las atenciones que corresponden a su calidad de representantes de la Nación".

Beteta informó el pasado martes que Salaverry le había respondido de manera agresiva a un reclamo de no poner en agenda un proyecto de ley de la parlamentaria. "He sido maltratada por Daniel Salaverry por pedir un derecho que nos corresponde (...) por ejemplo, el decir 'vete a la mierda, no me jodas'", dijo.

Además, Úrsula Letona precisó que fue testigo de este hecho y que incluso hay una grabación.

Ante ello, Salaverry negó dichas versiones a través de su cuenta en Twitter. "Primero intentaron censurarme, ahora inventan acusaciones que rechazo tajantemente. Exijo a la congresista Letona que muestre el supuesto video. Pido a la Comisión de Ética que inicie las investigaciones", escribió.

El vocero de la bancada, Carlos Tubino, habló sobre el tema y dijo que no existe un complot tras la denuncia ni que esto sea una cortina de humo. "La bancada nunca ha convocado a los congresistas para ver si alguien tiene algo para denunciarlo. Acá no hay ese famoso complot", señaló.