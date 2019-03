Jorge Castro en entrevista con Nada Está Dicho por RPP Noticias. | Fuente: RPP

El congresista no agrupado Jorge Castro afirmó este jueves en Nada está dicho por RPP que evalúa presentar una denuncia ante la Comisión de Ética en contra de la oficialista Mercedes Aráoz debido al incidente que ambos protagonizaron en el Pleno del Congreso más temprano sobre los presuntos cobros irregulares por gastos de representación.

Durante el debate por la autorización del viaje del presidente Martín Vizcarra a Chile, Castro y Aráoz protagonizaron un altercado, luego de la denuncia de Castro que involucra a nuevos congresistas, incluyendo a la también vicepresidenta de la República, en supuestos cobros irregulares.



Antes del inicio del Pleno, Aráoz se había defendido de la acusación aduciendo errores administrativos. "Represento al ciudadano peruano y acudir a hacer labores de representación no es delito. No puede el señor [Jorge Castro] echar barro por su ignorancia. Ahora, si él recibió doble, ya es otro problema. Nosotros no hemos recibido nunca doble. Han sido fallas administrativas. Nosotros no administramos recursos públicos", dijo.

Horas después, Castro aprovechó para responderle durante una intervención en el hemiciclo. Cuando se le autorizó el uso de la palabra, acusó a la oficialista de lanzarle "injurias" a su ingreso al Pleno.

"Aquí tenemos que mantener las líneas mínimas de respeto. La señora Aráoz al ingresar nos ha lanzado una infinidad de injurias y es lamentable. Lo que está sucediendo es que quieren proteger la corrupción y quieren lavarse la cara. Si no hay corrupción que se demuestre. Cada uno de los señores tienen que rendir cuentas de los lugares que han visitado. Tantas mentiras que han dicho", dijo Castro.

"Nunca me he dirigido a ella"

Por la noche, en Nada Está Dicho, Castro comentó la posibilidad de denunciar a Aráoz ante Ética. "Nos ha ofendido, nos ha injuriado, nos ha dicho infinidad de cosas. Ella pasaba al lado del pasillo, me miró y comenzó a hablar una serie de cuestiones que van a ser en su momento debidamente merituadas para ver si nosotros pasamos a [Comisión de] Ética esto", detalló.

Según Castro, él no respondió a los cuestionamientos de Aráoz, sino que se limitó a explicar la ofensa al vicepresidente del Parlamento, Segundo Tapia (Fuerza Popular), que dirigía la sesión plenaria. "Jamás le he contestado a ella. Frente a esa situación, me levanté después de escucharla y le llamé la atención al vicepresidente: 'señor vicepresidente, la señora nos está insultando'. Fue claro, nunca me he dirigido a ella", sostuvo.



Como se recuerda, Jorge Castro es uno de los seis parlamentarios investigados por la Fiscalía de la Nación por justificar cobros por la semana de representación cuando se encontraba fuera del país.

El último miércoles, el legislador negó tener responsabilidad en este caso y aseveró que la mayoría de sus colegas ha incurrido en doble cobro, entre ellos, la vicepresidenta.