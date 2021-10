Hasta la fecha, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo no ha anunciado su renuncia al cargo. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la parlamentaria de Acción Popular, Karol Paredes, señaló que su bancada votaría a favor de la censura del titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví.

“Definitivamente sí, no podemos caer en contradicciones. Si bien es cierto ya lo hemos expresado, ahora tenemos que darle la formalidad del caso y nosotros decidiremos mañana que es la reunión de bancada. Todos estamos con el tema de la censura”, expresó.



Asimismo, indicó que Maraví debería dar un paso al costado para facilitar la gestión del actual gabinete.



“Lo ideal sería que renuncie. Acá también el presidente debería decir que no puede estar perjudicando a su gestión y también al país. El presidente también debería ver estos cambios como una oportunidad para ir incorporando mujeres en su gabinete y para ir poniendo mejores cuadros. El país le está dando la oportunidad para hacer los cambios que se requieren”, agregó.



RENUNCIA DE EDWIN MARTINEZ

Luego de que el congresista de su misma bancada, Edwin Martinez, comunicara su renuncia irrevocable al partido de la lampa, Paredes indicó que desconoce los motivos detrás de esta decisión.

“Yo no he visto actos en Acción Popular de los que yo sienta vergüenza. Yo hasta ahora no he visto esto en mi bancada, en mi organización. Habría que escucharlo y sobre eso respetar su decisión. Siempre es bueno escuchar a la otra parte”, comentó.



