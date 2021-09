Edwin Ramírez estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El congresista Edwin Ramírez (Acción Popular) reiteró que el presidente Pedro Castillo se refirió a la posible remoción de Julio Velarde al mando del Banco Central de Reserva (BCR) en una conversación en Palacio, pese a que esta versión ha sido desmentida por sus propios colegas de bancada.

“No voy a referirme a términos específicos, porque nada de lo conversado con el presidente lamentablemente fue específico. Pero sí, claramente, dijo que había que cambiar muchos funcionarios en el Ejecutivo y uno de ellos era el BCR, el director del BCR. Yo no tengo por qué mentir”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Lo que ha sido claro es la referencia a Julio Velarde. Me ratifico porque en la conversación que hemos tenido ha sido bien claro al tratar el tema de los directores. Yo no sé si me desmienten o no. Estoy indicando lo que se ha conversado con el presidente y no tengo por qué callar ni engañar ni mentir”, agregó.

Al respecto, el legislador por Arequipa dijo que quien debería desmentir estas afirmaciones es el propio presidente Pedro Castillo. “Si hay algunos colegas que indican que no han escuchado eso, entonces que salga el presidente y empiece a dar la cara al pueblo. Si es necesario que me desmienta, que lo haga”, sentenció.

Pide ratificar a Velarde

Edwin Ramírez expresó su preocupación por la demora en la ratificación de Julio Velarde al frente del BCR, al considerar que el economista está “trabajando de una forma que no es la más correcta”.

“A él se le debe ratificar en el cargo, se debe nombrar a los nuevos miembros del BCR. Por eso exhorté al Congreso de una vez nombrar a los representantes del BCR y no estar en esta incertidumbre que genera mucha inestabilidad económica”, manifestó.

