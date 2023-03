Katy Ugarte: "El ministro Vicente Romero ya debió renunciar y no venir al Congreso a lavarse las manos"

Congresista Katy Ugarte presentó moción de censura contra el ministro del Interior. | Fuente: RPP Noticias

La congresista Katy Ugarte defendió la moción de censura que presentó contra el ministro del Interior, Vicente Romero, luego de su intervención en el Pleno del Congreso para responder tres pliegos interpelatorios, entre ellos por el pasado operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

"Hemos escuchado las respuestas del ministro del Interior en las cuales, prácticamente, se lava las manos sabiendo que es el responsable político de la fuerza desproporcionada que hubo, no solamente en la Universidad de San Marcos, sino también en las regiones donde existe más de 60 muertos, cientos de heridos y personas inocentes que dejaron de existir, menores de edad, de las cuales se lava las manos", señaló a RPP Noticias.

"Estoy recabando las firmas porque se necesitan 36; sin embargo, veo que el pueblo pide justicia. Por decoro y por dignidad el señor ministro del Interior ya debió renunciar y no venir a decirnos cosas que prácticamente se lava las manos y echa la culpa a la Policía o a la individualización de las fuerzas del orden", añadió.

En conversación con el programa Sin Vueltas, la parlamentaria señaló que lo ocurrido durante este operativo en la Universidad San Marcos demuestra que el trabajo de Inteligencia "no funcionó", al igual que las estrategias para contrarrestar las movilizaciones. A su juicio, estos debieron ser motivos para que el ministro renuncie.

"Debió renunciar por decoro y no estar a cargo de un Ministerio tan importante en el que debería estar una persona que realmente responda a las necesidades de este Ministerio. Todos hemos visto en los videos (de San Marcos) donde tanquetas entran por las puertas rompiendo la cerradura. Creo que no debíamos llegar a ese nivel", opinó.

"Debe reconocer que hubo abuso de autoridad y el responsable político es él como ministro. No puede venir a lavarse las manos. En Brasil hubo una toma de poderes, donde miles de personas quisieron tomar varios poderes, pero no hubo ni un muerto. Aquí en tres meses tenemos más 60 muertos y no puede ser que se lave las manos", agregó.

"Responsable político del abuso de autoridad"

Más temprano, a través de su cuenta de Twitter, la legisladora precisó que presentó la moción tras la declaración del ministro sobre el operativo policial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ocurrido el pasado 23 de enero.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso RPP Noticias, dentro de los considerandos se argumenta que durante el operativo se hizo "uso desproporcionado de la fuerza" por parte de la Policía Nacional del Perú.

"Censurar al señor Vicente Romero Fernández, ministro del Interior, al encontrarlo responsable político del abuso de autoridad y uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, durante la intervención realizada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el día 21 de enero de 2023, demostrando falta de liderazgo y falta de idoneidad para conducir el sector a su cargo", se lee en el documento al que tuvo acceso RPP Noticias.

Durante el debate en el Pleno, las bancadas de Alianza para el Progreso, el Bloque Magisterial y Cambio Democrático-Juntos por el Perú solicitaron la renuncia del ministro del Interior, Vicente Romero, y que asuma su responsabilidad política.

El ministro del Interior, Vicente Romero, aseguró que actualmente el país vive en un sistema democrático “gracias a una decisión histórica de la Policía Nacional de neutralizar un golpe de Estado”, en alusión a las protestas sociales que se realizan en diversas regiones donde un sector de los peruanos pide, entre otras cosas, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.



En su presentación ante el pleno del Congreso, sede a la que acudió para responder tres pliegos interpelatorios, señaló que, ante el "peligroso escenario para la estabilidad y la permanencia del sistema democrático”, su sector ha encaminado los recursos humanos, logísticos y técnicos para “fortalecer el Estado de derecho y el principio de autoridad".

