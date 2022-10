Portalatino (37) es afiliada al partido Perú Libre desde setiembre de 2020 y logró una curul en el Congreso durante las Elecciones Generales 2021. | Fuente: Andina

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, juró anoche en Palacio de Gobierno como nueva ministra de Salud en reemplazo de Jorge López Peña, investigado por el Ministerio Público por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de la cuarta titular del sector en lo que va del Gobierno de Pedro Castillo.

La reciente designación de Portalatino ha causado opiniones divididas en el Congreso, desde parlamentarios oficialistas que saludan el nombramiento hasta legisladores de la oposición que afirman que se trata de la "cuota cerronista".

Uno de los primeros en pronunciarse fue el congresista no agrupado, Edward Málaga, quien afirmó que no hay “sustento médico, técnico o científico” para justificar el nombramiento de Portalatino. Señaló también que Castillo Terrones hizo efectivo esta designación para asegurar los votos de Perú Libre ante el tercer intento de vacancia presidencial

"Nombrar a Kelly Portalatino no tiene un sustento médico, pero me parece muchísimo más potente de que es una maniobra política en donde el presidente ve sus días contados. No basta con ser médico para ser ministro de Salud", declaró Málaga en ‘Todo se Sabe’ de RPP Noticias.

A su turno, el legislador y vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que con la elección de Portalatino “se está confirmando que sigue la cuota cerronista” en el Gabinete Ministerial que preside Aníbal Torres.

“Significa que no ha habido ruptura y que Cerrón sigue cercano al presidente […]. Vamos a ver cómo se va a desempeñar, la población aclama por la repotenciación de los centros de salud de primer nivel donde puedan llegar y atenderse con seguridad”, declaró el congresista de oposición desde las instalaciones del Palacio Legislativo.

Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, calificó de "indignante" la decisión del presidente Pedro Castillo de colocar a Portalatino como el reemplazo del cuestionado Jorge López.

“Es realmente indignante. Pedro Castillo, sin importar la salud de los peruanos, cede a la presión de [Vladimir] Cerrón y designa [como] cuota a la señora Kelly Portalatino, asegurándose 16 votos en el Congreso”, escribió en su red social.

La congresista fujimorista Vivian Olivos suscribió la opinión de colega de bancada y acusó a la flamante ministra de Salud de no haber asumido la función de fiscalización y control político sobre el Poder Ejecutivo.

“Ministra Portalatino: Ahora dices sumemos esfuerzos al Congreso, cuando tú siempre has sido una congresista cómplice de este gobierno. Ya tienes tu premio, ya eres ministra. Solo te recuerdo que nunca asumiste la función de fiscalización desde tu curul”, señaló Olivos en Twitter.

Así también se pronunció vía Twitter el congresista Alejandro Cavero, de Avanza País, al relacionar la designación de Portalatino con la cuota cerronista que existiría en el Minsa. En ese sentido, culpó al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, de la “desgracia” en el sector salud.

“Cuando los peruanos nos preguntemos por qué la salud en el Perú sigue siendo una desgracia, miremos a Vladimir Cerrón y Perú Libre”, expresó.

Lejos de la ola de críticas, el expremier y congresista de Perú Libre, Guido Bellido, saludó la designación de su colega de bancada. Sin embargo, le pidió atender durante su gestión las demandas de los trabajadores CAS COVID.

“Felicitaciones a la congresista Kelly Portalatino por asumir la responsabilidad en la cartera ministerial de salud, ahora esperamos que nuestros hermanos que dieron todo en la pandemia sean atendidos. CAS Regular al 100% y no como se pretendía al 10%”, indicó.

¿Quién es Kelly Portalatino, la nueva ministra de Salud?

Kelly Portalatino juró como nueva ministra de Salud, tras la destitución de Jorge López. La también legisladora de la bancada de Perú Libre aceptó el cargo en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno.

De acuerdo al portal Infogob, la parlamentaria de 37 años es afiliada al partido Perú Libre desde el 22 de setiembre del 2020 y logró un curul en el congreso durante las Elecciones Generales 2021 en representación de la región Áncash con 8 286 votos.

Kelly Portalatino había intentado ocupar dicho cargo en las elecciones extraordinarias para el Congreso en 2020. Asimismo, se desempeñó como secretaria en la región Áncash del partido político Perú Libre.

De acuerdo con su hoja de vida, nació en el distrito de Chimbote (Áncash). Tiene experiencia como directora ejecutiva en la Red de Salud Pacífico Sur en el año 2014 y como médica cirujana en la Unidad Ejecutora N° 409 de la Red de Pacífico Norte desde el año 2016.

Por otro lado, cuenta con educación básica regular y es bachiller en Medicina Humana por la carrera de la Universidad San Pedro en el año 2010.