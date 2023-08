Kelly Portalatino presentó denuncia constitucional contra Digna Calle

La parlamentaria Kelly Portalatino (Perú Libre) anunció este martes que denunciará constitucionalmente a la legisladora Digna Calle (Podemos Perú), quien solicitó nuevamente una licencia por seis meses para permanecer en Estados Unidos.

En declaraciones a Las cosas como son de RPP Noticias, la congresista manifestó que su colega no está legislando ni fiscalizando a tiempo completo tal y como lo señala el artículo 92 de la Constitución Política del Perú.

“La colega congresista Digna Calle no está generando una representatividad y no está legislando y no está fiscalizando a tiempo completo (por lo que habría infringido) el artículo 192 de la propia Constitución Política manifiesta ello”, manifestó.

Pide priorizar caso

Añadió que habría infringido también el artículo 280 del Código Penal respecto del abandono del cargo, por lo que consideró que no se debe permitir este tipo de comportamiento en el Congreso de la República.

En esa línea, la legisladora instó a quien asuma la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que priorice el caso de Digna Calle, pues a su criterio no seguir “mellando la imagen del Parlamento”.

“No queremos dañar a nadie, pero queremos que quede un precedente, porque nosotros congresistas estamos trabajando fuera de nuestras regiones, en nuestras regiones y a nivel nacional”, manifestó.

Nueva licencia de Digna Calle

La parlamentaria Digna Calle solicitó una licencia personal el pasado 26 de julio al entonces presidente del Congreso, José Williams, para permanecer en Estados Unidos, país donde reside desde enero pasado.

Pese a esto, el legislador José Luna Gálvez (Podemos Perú) indicó que había conversado con la parlamentaria Digna Calle y que ella le dijo que iba a regresar al país para asumir el rol de vocera suplente de la bancada.

“Yo ya he hablado con Digna que me dice que ahora sí va a estar. Tenía problemas con sus hijos en Estados Unidos y la próxima semana ya estará con nosotros. Sí hemos conversado, hemos debatido, pero son problemas que cuando ella llegue ya explicará, espero yo”, dijo Luna Gálvez a Canal N.

El dominical Cuarto Poder reveló que el viaje de Digna Calle inició el 20 de enero de este año y que había solicitado licencia personal sin goce de haber para no asistir de manera presencial al Congreso; sin embargo, continuó impulsando sus propuestas legislativas.