Comisión de Ética aprueba iniciar indagaciones preliminares a parlamentarios Edgar Tello y Digna Calle

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes por mayoría, 13 votos a favor y 1 abstención, comenzar una indagación preliminar a la legisladora Digna Calle, quien se encuentra fuera del país hace más de cuatro meses, pero participa en votaciones del Congreso.

Un informe de Cuarto Poder mostró que la congresista de Podemos Perú viajó a Estados Unidos en febrero pasado, para lo cual pidió licencia ante la Mesa Directiva. Sin embargo, no ha justificado sobre el motivo de su estadía fuera del país.

Digna Calle solicitó en febrero pasado licencia personal sin goce de haber para seguir en Norteamérica y no tener que asistir al Congreso. Es decir, lleva más de cuatro meses alejada de sus funciones como parlamentaria bajo la modalidad de una licencia personal.

La congresista sigue impulsando desde el exterior sus más sonados proyectos de ley, entre ellos la creación de la Policía Municipal, el seguro privado para serenos, la liberación de 4 UIT de los fondos de las AFP y las decisiones que se toman en la bancada de Podemos Perú.

Caso Edgar Tello

La Comisión de Ética también aprobó, con 14 votos a favor y una abstención, una indagación preliminar a Edgar Tello (Bloque Magisterial) tras ser acusado de recortar el sueldos y hostigar a una trabajadora embarazada.

Marie Silva declaró que el parlamentario le exigió dinero para comprar un proyector con el dinero del bono de 9 900 soles que aprobó la Mesa Directiva en abril de este año. Ella rechazó lo solicitado y este la cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo; sin embargo, Tello dispuso que sea degradada de puesto: ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de salario.

“En dos oportunidades se me señaló, pero siempre dije que no, porque no estaba de acuerdo. Tengo conocimiento de que a los demás trabajadores se les hacía el pedido del 5 %; esto fue subiendo de manera gradual. Tal es así que en el reportaje aparecen otras personas que han dado su testimonio”, precisó en La Rotativa del Aire.

La mujer también detalló que Tello pedía el porcentaje del salario a los trabajadores en conjunto y que, en varias ocasiones, su solicitud tenía carácter “amenazante”, porque tenía “gastos”.

“La hacía de manera grupal cuando nos reuníamos. No solamente a mí, sino con todo el personal de la comisión. Manifestaba que tenía gastos; es más, lo reiteraba siempre e inclusive se tomaba como una amenaza, porque decía que tenía compromisos, como dando a entender que agradeciéramos por trabajar ahí, porque había muchas personas que estaban por nuestros puestos”, aseveró.