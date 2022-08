Kira Alcarraz tras renunciar a Somos Perú: Patricia Li tomaba decisiones en bancada y "a mí no me gustaba"

Kira Alcarraz, congresista de la bancada Integridad y Desarrollo | Fuente: RPP

La congresista Kira Alcarraz, quien recién pasó a integrar la bancada de Integridad y Desarrollo, cuestionó este viernes las decisiones de la presidenta de Somos Perú, Patricia Li, dentro de la bancada parlamentaria.

En Ampliación de Noticias, Kira Alcarraz afirmó que su dimisión a Somos Perú responde a que "no se respetaban" las decisiones de la bancada y primaban las decisiones de Patricia Li.

"Patricia Li es la presidenta del partido, ahí nosotros somos cinco congresistas y tenemos que decidir qué se hace y qué no se hace. Ella puede ser la presidenta del partido, pero no de la bancada. La bancada somos nosotros los congresistas, pero lamentablemente ella tomaba muchas decisiones en la bancada. Algunos la aceptaban, otros no. A mí no me gustaba", dijo en entrevista con el programa Ampliación de Noticias.

Kira Alcarraz lamentó que Patricia Li incluyó a Esdras Medina quien renuncio a Renovación Popular, a pesar de estar "cuestionado" y solo para aumentar el número de congresistas en la bancada de Somos Perú.

"La última, metió a un congresista cuestionado y no con el lineamiento de Somos Perú, que es la igualdad, que es el respeto. ¿Cómo vas a meter a alguien por meter? Metes a cualquier por meter más congresistas, más comisiones.¿No se da cuenta a quién está metiendo?", dijo.

La parlamentaria afirmó que ahora se une a la bancada de Integridad y Desarrollo, ya que encontró el respeto, la igualdad, y los derechos y la reforma universitaria.

"Más que nada me voy por sido me voy por motivos de la reforma universitaria, la igualdad, la tolerancia y el respeto. Se supone son los valores que Somos Perú, en ese momento que había cuando entré al partido, pero eso no veo al agregar a un congresista que va en contra de todos los principios", expresó.



Agresión entre congresistas



De otro lado, Kira Alcarraz se pronunció sobre la agresión física de la expresidenta del Congreso María del Carmen Alva (Acción Popular) a la parlamentaria Isabel Cortez (Cambio Democrático-Juntos por el Perú), al sostener que no hay una sola culpable en este incidente, sino las dos parlamentarias.



"La que empieza y la que responde. Así de simple. No digo que porque si le dicen 'Chavelita' es inocente y Maricarmen porque tiene un carácter fuerte es culpable, no. Una buscó y la otra respondió. Así de simple y recuerde que para cualquier acción hay una reacción. Osea, una buscó y para mi las dos son culpables", dijo.

Kira Alcarraz afirmó que preguntó a la congresista Isabel Cortez sobre su acción y le cuestionó por propiciar la discusión, pero aclaró que no justifica la reacción de la congresista María del Carmen Alva.

"Le pregunté a una y le dije sale en el video que tú le estás lidiando: 'No, pero..', me dijo. ¿Qué hacías tú ahí?, tú le has estado lidiando, no digas que no porque ahí está el video, "no, sí, yo le dije...', respondió. ¿Ah para qué provocas?, le dije. No digo que este bien, pero para qué estás buscando algo que no te concierne, mantente en tu posición, evítalo", relató.

Asimismo, en relación al 87,9 % de desaprobación del Congreso, según CPI, Kira Alcarraz lamentó el comportamiento y actitudes no adecuadas de los parlamentarios.

He decidido integrar la bancada Integridad y Desarrollo, debido a que compartimos valores y principios democráticos. Desde ahí continuaré luchando por un Perú más igualitario y tolerante. pic.twitter.com/t05aAYryU5 — KiraAlcarraz (@KiraAlcarraz) August 11, 2022

