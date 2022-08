El tercer vicepresidente del Congreso señaló que el Parlamento debe continuar su gestión. | Fuente: Andina

Alejandro Muñante, tercer vicepresidente del Congreso, indicó la noche de este jueves que, en caso de una eventual vacancia al presidente Pedro Castillo y la salida de la vicepresidenta Dina Boluarte, se tendría que convocar a elecciones presidenciales y el Parlamento debería continuar su gestión hasta 2026.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP Noticias, el congresista de Renovación Popular señaló que cuando el expresidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso, le siguió un nuevo Parlamento y no uno complementario, pues así lo establece la Constitución. Por tanto, si el Legislativo vaca al mandatario se tendría que proceder a elecciones presidenciales.

“Cuando se disolvió el Congreso, el expresidente Vizcarra llamó a un Congreso complementario y la Constitución no dice Congreso complementario, dice nuevo Congreso, entonces se marcó un precedente, es decir cuando un poder del Estado disuelve al otro, solo se convocan a elecciones para completar el periodo de ese poder del Estado”, dijo.

“En el hipotético caso de que el Congreso vaque al presidente Castillo o la vicepresidenta renuncie o también es vacada, lo que corresponde es llamar a elecciones presidenciales para completar el periodo constitucional de cinco años, tenemos que ser respetuosos con la Constitución en ese sentido”, manifestó.

Sobre agresión de Alva y trabajo de Mesa Directiva

El integrante de la Mesa Directiva del Parlamento también se pronunció respecto de la agresión de la congresista María del Carmen Alva a su colega Isabel Cortez durante la sesión del Pleno. Según consideró, la Comisión de Ética deberá evaluar esta situación, aunque dijo que se debe reconocer que la expresidenta del Congreso pidió perdón por el hecho.

“Evidentemente nada justifica una agresión física, por ende, creo que la Comisión de Ética deberá evaluar esta situación con objetividad, pero también reconocemos la hidalguía que ha tenido de poder pedir perdón en el Pleno del Congreso, eso creo que también hay que reconocerlo”, manifestó.

Señaló también que es necesario tomar los mecanismos necesarios para que este tipo de situaciones no se repitan en el Parlamento y dijo que rechaza todo acto de violencia. Sin embargo, señaló que la congresista Alva no habría podido controlar su “frustración”, aunque dejó claro que eso no justificaba la agresión a la congresista Cortez.

Muñante se refirió, además, sobre el trabajo que realizará la Mesa Directiva en esta legislatura y señaló que se trabajará una agenda país para establecer las prioridades a atender. Añadió que en Junta de Portavoces ya se ha propuesto que durante los Plenos las bancadas solo tengan 3 minutos para pronunciarse sobre temas de coyuntura, a fin de que los Plenos no se alarguen.