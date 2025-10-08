“La PNP no estaría preparada”: Katy Ugarte propone crear comando especial de seguridad para sector transporte

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidenta de la Comisión de Defensa de Consumidor del Congreso, Katy Ugarte (Bloque Magisterial), defendió su propuesta de crear un comando especial de seguridad para hacerle frente a la criminalidad que azota el sector transporte.

En diálogo con Ampliación de Noticias, la parlamentaria del Bloque Magisterial consideró que la Policía Nacional del Perú (PNP) no estaría preparada para atender las extorsiones y los constantes reportes de ataques contra conductores.

“Pareciera que la Policía Nacional no estaría preparada para poder contrarrestar esta inseguridad que nos está venciendo. Es por eso que propongo esta propuesta para que puedan nuevamente activarse estos comandos y tener que hacer un trabajo articulado multisectorial y de esta manera dar alternativas de solución y también contrarrestar la inseguridad con resultados”, señaló.

Asimismo, Ugarte explicó que su propuesta está enfocada en “reactivar el servicio de inteligencia” en la PNP.

“Esta propuesta que la he mencionado el día de ayer es porque el servicio de inteligencia tiene que nuevamente reactivarse. Y para ello se tienen que formar estos comandos para que vean las estrategias en los lugares más álgidos, tengan que trabajar articuladamente, porque pareciera que el servicio de inteligencia está desarticulado. [Cuando habla de servicio de inteligencia, ¿se refiere a la Policía?] A la Policía Nacional. […] Inmediatamente tiene que organizarse, capacitarse y formar este comando”, precisó.

A favor de que el transporte público sea declarado en emergencia

Katy Ugarte también se mostró a favor de que el transporte público sea declarado en estado de emergencia. En esa línea, manifestó que la “situación” que enfrenta el sector respecto a la criminalidad “es insostenible”.

“El Ejecutivo debería convocar a un Consejo de estado de emergencia y declarar el transporte en emergencia, justo por la situación que estamos viendo. […] Esta declaratoria de emergencia lo propongo con un presupuesto sostenible, donde se tenga que conformar el servicio de inteligencia en el país, acompañado con las Fuerzas Armadas, porque ya la inseguridad [es insostenible]”, manifestó.