Lady Camones negó que se pretenda sacar de su cargo al presidente del JNE: "Dicen que este Congreso está en contra de Salas Arenas"

Congreso Lady Camones descartó que el Congreso pretenda sacar de su cargo al presidente del JNE: "Dicen que este Congreso está en contra de Salas Arenas"

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, Lady Camones, se pronunció luego de que se declaró procedente la denuncia constitucional contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.



En conversación con RPP, Lady Camones descartó que el Congreso de la República pretenda sacar de su cargo al juez supremo Jorge Luis Salas Arena, como señalan un grupo de parlamentarios, porque es incómodo para las próximas elecciones generales.



"No, son posturas. En todo cason dicen que este Congreso está en contra de Salas Arenas. Nosotros tenemos seis denuncias que las hemos declarado improcedentes. Entonces podrían decir que el Congreso está, más bien, al lado del señor Salas Arenas. Nosotros presentamos un informe de calificación, para ver si cumplen o no los requisitos de forma. No hay una manifestación ahora sobre el fondo del asunto", dijo la congresista.

Se iniciará proceso de investigación



Lady Camones indicó que lo que corresponde ahora es elevar el informe de calificación a la Comisión Permanente para que esta, de acuerdo con sus facultades, otorgue el plazo de 15 días hábiles para iniciar el proceso de investigación.



La parlamentaria negó que el Congreso tenga algo en contra Jorge Luis Salas Arenas. Asimismo, señaló que el juez supremo tiene 11 denuncias presentadas en la Subcomisión y que seis de ellas han sido declaradas improcedentes.



"Mucho se manosea la Subcomisión pretendiendo decir que nosotros tenemos algo en contra de Salas. Las denuncias tienen que ser evaluadas y tramitadas. Arenas tiene 11 denuncias presentadas en la Subcomisión, seis de ellas declaradas improcedentes, y por mayoría de votos se han archivado", añadió.