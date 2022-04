Lady Camones, primera vicepresidenta de la República. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la vicepresidenta del Congreso y parlamentaria de Alianza Para El Progreso (APP), Lady Camones, fue consultada sobre la propuesta de castración química para violadores de menores de edad realizada por el Poder Ejecutivo. Al respecto, la congresista consideró que no es la medida más ideal para enfrentar la violencia sexual en el país.

“Nosotros consideramos que no es la medida más ideal. A corto plazo es el reclamo que tiene la población a sus autoridades para poder combatir este flagelo, sin embargo, no vamos a obtener los resultados que queremos. Vamos a evaluar en base a qué criterios está este proyecto de ley porque consideramos que no solamente se trata de establecer la ley pero de cómo se va realizar su aplicación, porque esto no implica que el agresor no cometa un delito. Se está trabajando el tema de la salud mental, es todo un tema de educación sexual”, señaló y agregó que el Gobierno debería buscar la solución a este problema.

“Nosotros consideramos que no es la solución porque tenemos que trabajar con un plan integral. Sería lamentable que el presidente, por tener una posición populista frente a la población, quisiera poner en jaque al Congreso. Nosotros evidentemente estamos para recibir todos los proyectos de ley que vengan del Ejecutivo y poder evaluarlos y de repente plantear otros mecanismos adicionales a estas medidas que plantea el Ejecutivo para darle la solución que la población espera porque, es cierto, hay que legislar”, indicó

Asimismo, la primera vicepresidenta se mostró en contra de la aplicación de la pena de muerte, ya que consideró que no es posible garantizar un “trabajo idóneo” en el Poder Judicial.

Finalmente, la parlamentaria fue consultada sobre el exministro de Salud, Hernán Condori, quien se desempeña en el el cargo de asesor de la dirección de redes integradas de salud Lima-Este, tras ser censurado por el Congreso de la República.

“Lo lamentamos mucho porque la percepción que tenemos nosotros como congresistas es que aparentemente el presidente vive en una realidad paralela, no se da cuenta de que esto está siendo tomado como una burla para la representación nacional. Los 130 congresistas que censuramos al ministro Condori por la falta de capacidad para poder ejercer labores tan importantes del ministerio. Lo hemos censurado pero parece que esto poco o nada le importa al presidente y a quienes están dirigiendo también. El hecho de haberlo designado siendo viceministro de Condori ya era una burla para nosotros”, mencionó.

