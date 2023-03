Lady Camones sobre denuncia constitucional: Fiscalía ya tiene la prerrogativa de continuar con las investigaciones

Lady Camones señaló que han presentado una apelación contra una resolución judicial de impedimento de salida del país de Roberto Sánchez. | Fuente: Congreso

La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, señaló que las votaciones en el Pleno del Congreso —en donde aprobar acusar constitucionalmente a Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta— significa que la Fiscalía ya tiene la prerrogativa de continuar con las investigaciones y formular la investigación preparatoria ante el Poder Judicial.



"Ellos ya no tienen inmunidad por este presunto delito y se va a poder investigar y determinar si efectivamente ellos son autores de los delitos de los cuáles se le acusa que son de rebelión y conspiración por lo ocurrido el 7 de diciembre del año pasado por el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo", señaló la congresista en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

Por otro lado, tras las declaraciones de Roberto Sánchez a RPP, Lady Camones señaló que el Congreso ha respetado el debido proceso y derecho a la defensa del congresista y exministro durante la investigación por lo ocurrido el 7 de diciembre de 2022.

"Se han respetado las tres instancias que tienen todos los procedimientos de denuncias constitucionales. La primera instancia que es el proceso que se realiza en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la segunda en la Comisión Permanente y la tercera en el Pleno del Congreso. Hemos respetado su derecho al debido proceso como su derecho a la defensa", dijo en diálogo con RPP Noticias.

Apelación

Siguiendo con lo señalado por Roberto Sánchez, Lady Camones, informó que han presentado una apelación contra la resolución presentada por el juez Juan Carlos Checkley, sobre el pedido de impedimento de salida del país contra el exministro de Comercio y Turismo Exterior.

Ella asegura que la resolución judicial se ha tenido que sustentar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), mas no ante la fiscalía.

"Nosotros como Congreso hemos apelado esa resolución puesto que el juez ha tenido que sustentar su resolución no en la denuncia que hace la fiscalía, sino en el informe final que hace la SAC", declaró en La Rotativa del Aire-Edición Noche.

"Entonces es por eso que, el Congreso ha apelado porque al parecer ha habido un pronunciamiento que no se ajusta a lo que nosotros como Congreso hemos solicitado. El pedido no nace de la Fiscalía, nace del Congreso de la República para que se determinen estas medidas restrictivas y esto es lo que hemos concluido, que no estamos de acuerdo con la resolución y hemos presentado la apelación", agregó.

Denuncias aprobadas

El pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra Betssy Chávez, acusada como presunta coautora de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional, en la modalidad de rebelión, en agravio del Estado.

Con 66 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones los legisladores dieron luz verde para proceder con la formación de causa penal en su contra. El Pleno también aprobó el punto 2 del informe final que determina suspenderla de su cargo legislativo mientras duren las investigaciones de la Fiscalía, por ello entrará su accesitario a reemplazarla en lo que falta de la legislatura.

En el caso del exministro del Interior, Willy Huerta, también se aprobó la acusación constitucional en su contra con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones por su presunta participación, al igual que Betssy Chávez, en el intento de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo.

Por último, en el caso del exministro de Comercio y actual congresista, Roberto Sánchez, el pleno del Parlamento aprobó la acusación constitucional con 50 votos, 21 en contra y 13 abstenciones. Sin embargo, los legisladores no aprobaron su suspensión pues se solo obtuvieron 21 votaciones a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.