Los congresistas Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio), César Vasquez (Alianza Para el Progreso) y Javier Velásquez Quequén (APRA) respondieron este viernes a la investigación que el fiscal Juan Carrasco abrió en contra de cinco legisladores como presuntos involucrados en actos de corrupción vinculados al caso 'Los Temerarios del crimen'.

Al ser consultado sobre la reacción que le generó este anuncio, Bruce respondió: "Me parece la cosa más absurda que he escuchado en mi vida. Cuando escuche esta acusación pensé que iba a quedar ahí nomás, pero resulta que un delincuente -el alcalde que está preso- se acoge a una colaboración eficaz y 'echa' a gente de más nivel para que se pueda acoger".



El legislador reconoció que llamó al exalcalde de Chicalyo, David Cornejo, para conversar sobre una obra de saneamiento en la localidad, pero negó que haya cometido alguna irregularidad y que la llamada se produjo desde el despacho del viceministro de Saneamiento y frente a media docena de personas. "Pueden testificar que no le dije al alcalde nada indebido".

Por su parte, César Vásquez aseguró que tomó con "absoluta tranquilidad" el anuncio de la investigación, pues señaló que se trata de una indagación preliminar y que en caso se abra una investigación formal, esta recaería en la Fiscalía de la Nación.



Los dichos del exalcalde "se tienen que corroborar", afirmó, pero dijo estar convencido de que "esta acusación no tiene sentido". "A mí me menciona el alcalde diciendo que le dijeron que un empresario usó mi nombre para pedir una obra cuando yo ni siquiera era congresista. A esto se agrega que no tuve comunicación ni siquiera telefonica con el alcalde", añadió.

Al igual que Bruce, el parlamentario de Alianza Para el Progreso se allanará a la investigación. "Soy el mas interesado en que se investigue, espero que se haga rápido y pronto".

En tanto, Velásquez Quesquén sostuvo que esta es la tercera vez que "el fiscal pretende involucrarme en una conducta ilícita" que rechazó "categóricamente".

"Con ningún alcalde de Lambayeque he estado vinculado en actos irregulares, interactúo institucionalmente con todos los alcaldes de allá, pero hay una obsesión de este alcalde [David Cornejo] con querernos invlucrar", agregó.

También se allanará a las investigaciones, sin embargo, señaló que estas deben llevarse a cabo por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Asimismo, dijo que demostrará su inocencia de "estos falsos cargos que me imputa el fiscal".