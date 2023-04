Edwin Martínez, congresista de Acción Popular, consideró este miércoles que los legisladores señalados como 'Los Niños' no cometieron en su opinión ninguna falta ética porque no se ha determinado aún un delito. En ese sentido, lamentó que ellos sean posiblemente sancionados por presiones o influenciados por notas periodísticas.

"De pronto nos hemos vuelto juzgadores por presión y no por elementos de juicio que razonablemente determinen la suspensión de un congresista. (...) Un parlamentario no puede sancionar por presión de nadie. El informe de Ética no ha sido convincente, con pruebas. En cambio, ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sí tiene elementos de juicio razonables para que se pueda actuar", comentó en el programa "Todo Se Sabe" de RPP.

Martínez manifestó que debe existir un informe con elementos convincentes para que 'Los Niños' sean sancionados, pero reconoció que Acción Popular se encuentra manchado por todo lo ocurrido y aclaró que nunca ha sido parte de ese grupo de parlamentarios que habría tenido vínculos con el expresidente Pedro Castillo.

"Yo no conozco Sarratea, nunca me he reunido con el grupo de Acción Popular involucrados en estos hechos. Ellos tienen que reconocer quienes fueron y deslindar porque no nos pueden manchar a todos en algo que desconocemos. Yo no sé por qué soy investigado, han allanado mi oficina, mi domicilio, pero me someto a cualquier tipo de investigación", expresó el parlamentario.

Edwin Martínez también se encuentra investigado por la Fiscalía por el caso 'Los Niños' | Fuente: Congreso

Aprueban informe final sobre ´Los Niños´

La Comisión Permanente aprobó el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda acusar a los parlamentarios Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores y Darwin Espinoza por el caso conocido como ´Los Niños´.

Con 17 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, se aprobó acusar a Raúl Doroteo por el presunto delito de organización criminal y tráfico de influencias agravado. Del mismo modo, con 16 votos a favor, 10 en contra y ninguna abstención, se aprobó acusar al parlamentario Darwin Espinoza por los mismos delitos.

Asimismo, con 16 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, se aprobó acusar a Jorge Luis Flores Ancachi por organización criminal y tráfico de influencias agravado. La misma suerte corrió Elvis Vergara, cuya acusación se aprobó con 16 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones.

Por otro lado, se aprobó la recomendación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para archivar las denuncias contra Ilich López Ureña y Juan Carlos Mori Celis por la comisión de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado, colusión simple y agravada, y cohecho pasivo impropio.