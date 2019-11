Lucía de la Cruz renunció a su candidatura al Congreso 2020. | Fuente: Difusión

Iba a ir con el número 9 en la misma lista de candidatos en la que figuraba la exlegisladora Yeni Vilcatoma. Sin embargo, este lunes la cantante criolla Lucía de la Cruz anunció a través de sus redes sociales que renunciaba a su candidatura al Congreso por Solidaridad Nacional para las elecciones de 2020.

“Mis deseos de ser congresista provinieron de una imperiosa necesidad de servir a mi país, al que le he cantado con amor por más de 50 años”, empieza el mensaje que la criolla escribió en su cuenta personal de Facebook. “Sin embargo, la presencia de ciertos exparlamentarios me ha inquietado sobremanera, por el historial que arrastran, lleno de acusaciones por corrupción y obstruccionismo”, continúa líneas después.

Para la intérprete, estar junto a otros exparlamentarios, a quienes califica de “privilegiados que se aferran al poder y que solo se han beneficiado con la plata de todos los peruanos”, es motivo suficiente para renunciar a su postulación en el Congreso de 2020. “Es por eso que hoy renuncio a mi candidatura en esta campaña. Agradezco las muestras de afecto y apoyo que he recibido por parte de mi amado público", puntualiza.

Lucía de la Cruz renunció a su candidatura en un mensaje a través de sus redes sociales. La publicación, sin embargo, fue eliminada. | Fuente: Facebook

Arremete contra Rosa Bartra

Curiosamente, en una entrevista brindada al programa Domingo al Día, la cantante criolla señaló que si aceptó formar parte de la agrupación política liderada por Luis Castañeda Lossio, fue porque “no tiene nada que hacer”. “No soy de ningún partido, yo soy una invitada que aceptó esto para lograr el objetivo que deseo… No tengo nada que hacer, no tengo hijos pequeños y me voy a dedicar a mi Perú…”, señaló en aquel momento.

Sin embargo, como expresó recientemente en sus redes sociales, la presencia de la exparlamentaria Rosa Bartra en el partido Solidaridad Nacional es otro causante para que ella desista de su postulación. “No le importó la voz del pueblo [a Rosa Bartra] y hoy, junto a otro grupito de excongresistas, pretenden postular de nuevo. Lo que están haciendo para limpiar sus nombres y obtener votos, es convocar a artistas conocidos a sus listas, colgarse de ellos para ganarse a la gente”.

Lucía de la Cruz acudió en febrero al Congreso para recibir un reconocimiento por sus 58 años de trayectoria artística cultural. Esta ceremonia fue encabezada por Yeni Vilcatoma, quien entonces era tercera vicepresidenta del Parlamento.