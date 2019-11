Yeni Vilcatoma estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

La exprocuradora Yeni Vilcatoma negó que tenga un sentimiento antichileno, al considerar que su recordado discurso en el Congreso en el que citó a Condorito -el popular personaje de historietas chileno- fue “un momento anecdótico”.

“No fueron duras (declaraciones). Es un momento anecdótico que he sabido sobrellevar. A veces las personas en la calle me dicen ‘¿y qué dice Condorito?’, y yo me río con ellos”, comentó en Ampliación de Noticias.

“Es una circunstancia que de ninguna manera ha sido para afectar o cuestionar a los chilenos, de ninguna manera. Mi comadre es chilena y la adoro”, sostuvo.

El episodio en cuestión ocurrió en diciembre de 2017, cuando se debatía la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vilcatoma, en ese momento legisladora independiente, criticó a Alberto Borea -abogado del exmandatario- por nombrar a Condorito en sus descargos.

“Lo único que hizo (Borea) fue invocar a Condorito. Y Condorito, señores, es chileno. ¡Es chileno! ¡Es chileno! ¿Dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está el Frente Amplio?", dijo aquel día Vilcatoma. Su mensaje trascendió fronteras, y se hizo viral en Perú y Chile.

Sobre Solidaridad Nacional

En otro momento, Vilcatoma aseguró que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, la convocó para participar por este partido, en calidad de invitada, en las elecciones congresales complementarias de enero de 2020.

“Lo evalúe y tuve un acercamiento hace varias semanas atrás. (...) Y tomé la decisión de seguir aportando a mi país. Tengo muchos temas que he tomado como emblema: la lucha contra la corrupción, la defensa de los ciudadanos en las diferentes formas”, refirió.

Al ser consultada por las investigaciones seguidas contra Luis Castañeda, líder y fundador de Solidaridad Nacional, la excongresista sostuvo que cuando hubo el acercamiento con López Aliaga, este le dijo que el exalcalde de Lima había tomado la decisión de pedir licencia partidaria “para que sus investigaciones no perjudiquen una posible participación de Solidaridad Nacional en esta contienda electoral”.

Vilcatoma aseguró que su acercamiento a Solidaridad Nacional fue mucho antes que el de Rosa Bartra, quien también tentará la reelección por el partido amarillo. Según la exprocuradora, Bartra se sumó luego de que fuera excluida de la lista congresal de Fuerza Popular.

“Rosa se incorporó (a Solidaridad Nacional) luego de las decisiones internas tomadas en Fuerza Popular. Entiendo que para ella es un momento bastante difícil, doloroso”, sostuvo.

Sobre el fallo pendiente del Jurado Nacional de Elecciones, que debe decidir si los congresistas disueltos pueden o no postular en enero, Vilcatoma sostuvo que “no existe ninguna razón legal ni constitucional para que nos prohíban participar”.