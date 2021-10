Lucinda Vásquez: Bancada de Perú Libre no ha acordado si dará la confianza al Gabinete Ministerial

La parlamentaria señaló que la bancada se reunirá con Mirtha Vásquez. | Fuente: Facebook: Lucinda Vásquez

Lucinda Vásquez, parlamentaria de Perú Libre, anunció que la bancada del partido oficialista no ha tomado una decisión hasta el momento respecto de si otorgará el voto de confianza al Gabinete Ministerial, encabezado por Mirtha Vásquez.

En declaraciones a RPP Noticias, la legisladora sostuvo que la agrupación parlamentaria de Perú Libre todavía no se ha reunido para decidir si otorgarán el voto de confianza.

“No tenemos ningún acuerdo, no nos hemos reunido para tocar ese tema y por lo tanto no puedo dar una opinión. Como bancada nosotros todavía no nos hemos reunido y no hemos hablado de voto de confianza”, sostuvo.

Asegura que esperarán a reunión con Mirtha Vásquez

La congresista indicó que los miembros de su agrupación se reunirán con la titular del Consejo de Ministros y luego de eso decidirán si le otorgan el voto de confianza. Añadió que el comunicado de Perú Libre no representa la decisión que tomará su bancada

“Hemos hablado que no vamos a respaldar a este Gabinete, pero no de otorgar el voto de confianza”, indicó.

“Vamos a reunirnos la bancada y luego tomaremos decisiones. El partido acordó en el comunicado, pero no la bancada”, agregó.

Comunicado de Perú Libre

En la víspera, el partido Perú Libre acordó invocar a la bancada a no dar el voto de confianza al Gabinete Ministerial, además de expulsiones y recomposición de la bancada oficialista en el Parlamento.

El texto difundido por el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, asegura que el Gobierno giró hacia el “centro derechismo” y que partidos sin inscripción “sostenidos por ONGs norteamericanas” están cogobernando con Pedro Castillo.

En tanto, la legisladora Kelly Portalatino indicó en RPP Noticias que la agrupación tendrá una asamblea extraordinaria a próxima semana en la que se decidirá quiénes son los parlamentarios que apoyan el ideario y el programa de Perú Libre.

