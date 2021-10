Kelly Portalatino: Disciplina de Perú Libre verá situación de Betssy Chávez y Dina Boluarte

La legisladora indicó que las ministras y militantes de Perú Libre habrían infringido el estatuto de dicha agrupación. | Fuente: RPP Noticias

La congresista oficialista, Kelly Portalatino, indicó este jueves que la comisión de disciplina de Perú Libre tratará la situación de las ministras de Estado y militantes del partido de Gobierno, Dina Boluarte y Betssy Chávez, cuyas designaciones no tienen el respaldo de dicha agrupación política.

En declaraciones a Nada está dicho de RPP Noticias, la legisladora indicó que ni Chávez ni Boluarte coordinaron con el partido su inclusión en el Gabinete Ministerial que preside Mirtha Vásquez y por eso no cuentan con el respaldo de sus dirigentes, tal y como señalaron en un comunicado. Añadió que ambas habrían infringido el estatuto de la agrupación al aceptar los cargos que ocupan.

“Tanto por Betssy Chávez, como por la compañera y compatriota Dina Boluarte, en ningún momento han coordinado con el partido y con la bancada de Perú Libre, es por eso que muy bien hasta el mismo Magisterio se han pronunciado y no concuerdan, no respaldan las designaciones”, dijo.

“Hay una comisión de disciplina que tomará las decisiones pertinentes, de acuerdo con la conducta y el deber de cada militante que no ha abordado de acuerdo con los estatutos que corresponde. Entonces ante esa situación ya son ellos a quienes corresponde tomar las acciones”, añadió.

Situación de la bancada

Respecto de una posible salida de legisladores de la bancada de Perú Libre, Portalatino sostuvo que la próxima semana dicha agrupación tendrá una asamblea extraordinaria en la que se decidirá quiénes son los parlamentarios que apoyan el ideario y el programa del partido que lidera Vladimir Cerrón. Añadió que quienes estén en contra deberán dar un paso al costado.

“Se va a definir cuál va a ser la ruta de trabajo, la línea política y si uno si consecuente va a decir: yo me quedo en el partido y mantendré y abrazaré y seguiré con este programa. Y los que no sean parte o no concuerden con la ideología del partido, creo yo darán un paso al costado”, manifestó.

Voto de confianza

Al ser consultada sobre si dará el voto de confianza al Gabinete de Mirtha Vásquez, la parlamentaria indicó que si la titular del Consejo de Ministros señala que respetarán los compromisos que llevaron a Pedro Casillo a la Presidencia, no veía por qué no otorgaría su voto.

“Siempre voy a respaldar al señor presidente, porque es un amigo mío y hemos caminado durante la campaña y espero que dentro del mensaje, la compatriota Mirtha Vásquez sea específica y nos diga que va a ser consecuente con los compromisos que hizo nuestro señor presidente en campaña”, indicó.

