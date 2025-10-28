Lucinda Vásquez se pronuncia tras ser captada cuando su asesor le cortaba las uñas: "Es un ataque sin precedentes"

"(Esto) viene siendo ingeniado por extrabajadores de mi despacho", dijo Lucinda Vásquez | Fuente: Congreso | Fotógrafo: Congreso de la Rep򢬩ca / Ernesto Arias

La congresista Lucinda Vásquez emitió un comunicado luego de que el dominical Cuarto Poder difundiera una fotografía donde se ve a uno de sus extrabajadores cortándole las uñas del pie en pleno despacho y en horario laboral.

Al respecto, la legisladora rechazó las críticas en su contra y señaló que se trata de un ataque que pretende generar zozobra en su entorno.

"Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación a través del uso indebido de información que busque distorsionar mi labor parlamentaria. (Se trata de una) venganza contra mi persona. Esta situación demuestra de manera significativa un ataque sin precedente que busca generar zozobras en mi entorno y pánico a la ciudadanía", se puede leer en el oficio.

"(Esto) viene siendo ingeniado por extrabajadores de mi despacho que no les permiti aprovecharse para cumplir sus necesidades personales de índole politico", continúa.

"Exhorto a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse sorprender"

En otro momento, Vásquez consideró que se trata de afirmaciones sin sustento que intentan dañar su imagen, por lo que instó a la ciudadanía y a la prensa a "no dejarse sorprender".

"Ratifico mi compromiso con la transparencia, la ética, moral, respeto a la dignidad, principios que siempre han guiado mi labor como profesional", indica.

"Exhorto a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no dejarse sorprender por declaraciones o publicaciones sin sustento que solo buscan generar confusión con fines ajenos al interés público", culmina el comunicado.

Presidente de la Comisión de Ética pedirá iniciar una investigación contra Lucinda Vásquez

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, dijo que buscará un acuerdo dentro de este grupo de trabajo parlamentario para iniciar una investigación contra Lucinda Vásquez.

El titular de Ética afirmó que se evaluará la medida en la próxima sesión de la comisión para determinar si la parlamentaria incurrió en faltas que ameriten sanción o denuncia penal por el presunto delito de uso indebido de recursos del Estado.

"(¿La Comisión de Ética va a iniciar una investigación a esta congresista?) Sí, para poder iniciar una investigación se tiene que tener un acuerdo. Lo voy a solicitar, en todo caso, en la sesión de la comisión del día lunes, para que se apruebe un acuerdo y para que se inicie una investigación. (¿Lo confirma?) De todas maneras, eso es un hecho", aseveró.