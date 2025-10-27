Fernando Rospigliosi dice que la Mesa Directiva aún no toma una decisión respecto a la curul de Guillermo Bermejo

Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, en conferencia de prensa brindada este lunes, se pronunció en torno al congresista Guillermo Bermejo, recientemente sentenciado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

Como se sabe, el referido parlamentario de la bancada Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial fue condenado por la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria del Poder Judicial, el pasado viernes, luego de que el tribunal desestimara los fallos absolutorios de las instancias previas y determinara que, entre los años 2008 y 2009, Guillermo Bermejo mantuvo contacto con los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM.

En ese sentido, existe una polémica jurídica respecto al futuro de la curul de Bermejo Rojas, pues algunos especialistas consideran que esta se mantiene vacía dada la naturaleza de la condena contra el legislador, mientras que otros señalan que debe asumir su accesitaria, la activista Zaira Arias.

Al respecto, el titular del Parlamento indicó que aún no se ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial y que, una vez que ello ocurra, la Mesa Directiva tomará una decisión.

"Todavía no se ha recibido ninguna notificación del Poder Judicial, hay que seguir los trámites del caso. Cuando recibamos la notificación del Poder Judicial, en efecto, la Mesa Directiva se va a reunir para tomar una decisión", señaló.

"Por lo que he visto en los medios, hay opiniones encontradas al respecto, porque el espíritu de la ley […] es que el grupo político, el partido que llevó a un congresista con estas características sea castigado y que no se ocupe la curul, es lo que se llama ‘la silla vacía’, pero hay una discusión", resaltó.

Finalmente, Rospigliosi Capurro anunció que no iba a "levantar opinión todavía" sobre el tema, sino que, "en base a los argumentos jurídicos y a lo que dice el reglamento y las leyes respectivas, tomaremos una decisión".

INPE anuncia que Guillermo Bermejo será recluido en el penal Ancón I

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó este lunes que el congresista Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista.

El INPE indicó que cumplirá con las disposiciones del Poder Judicial conforme a ley y con las medidas de seguridad correspondientes.

Cabe indicar que, según la sentencia, Bermejo Rojas deberá cumplir su condena hasta el 18 de mayo del año 2040. Asimismo, se estableció que pague una reparación civil de 100,000 soles al Estado y 7,800 soles como días multa.

Además, se dispuso la pena de inhabilitación para obtener mandato, cargo de carácter público y se dictamina la suspensión de derechos públicos, así como ser elegido, la misma que se hará oficial por dos años posteriores a la pena privativa.

🚨 #LOÚLTIMO | Guillermo Bermejo Rojas será trasladado al penal de máxima seguridad Ancón I, tras haber sido condenado en primera instancia a 15 años de prisión efectiva por el delito de afiliación a organización terrorista. pic.twitter.com/CSVlZdAZ9k — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) October 27, 2025