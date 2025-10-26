Asesor de congresista Lucinda Vásquez es captado cortando uñas de los pies a parlamentaria en horario laboral

La congresista Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial) y tres trabajadores de su despacho se encuentran inmersos en presuntos actos irregulares, luego de que estos fueran captados dedicándose a servir a la parlamentaria en actividades ajenas a sus labores profesionales y en horario laboral.

Según reveló hoy el dominical Cuarto Poder, se trata de Edwar Rengifo Pezo, asesor y sobrino nieto de la legisladora, quien en una fotografía que data de noviembre del año pasado aparece cortándole las uñas de los pies a Lucinda Vásquez, en la oficina congresal ubicada en el edificio Juan Santos Atahualpa.

En el referido registro fotográfico, el trabajador congresal aparece con su carné laboral en el pecho, sosteniendo en su regazo el pie izquierdo de la legisladora, cortando con certeza y concentración sus uñas, mientras esta habla por teléfono. Dicha acción irregular, según el reportaje, se realizó en horario laboral.

Consultada sobre este hecho, la parlamentaria por la región San Martín solo atinó a negar los hechos, pese a que un reportero le mostró la fotografía. Ante ello, Vásquez Vela respondió: “No pido, no obligo a nadie, tampoco es voluntario”.

Asesores de la parlamentaria son captados preparándole la comida en horario laboral

Sin embargo, aquel no sería el único caso en que un trabajador congresal es designado a tareas que no le corresponden. Cuarto Poder reveló que Willer Sajami y Luis Llaguento, asesor y asistente de Lucinda Vásquez, respectivamente, fueron captados preparando la comida de la legisladora.

El primero, economista de profesión, aparece en una fotografía que data del 19 de enero de 2023, a las 9:03 am., en casa de la congresista, preparándole lo que parece ser su desayuno. En el mismo registro aparece Luis Villacorta Arce, esposo de la legisladora, atento a los detalles de preparación.

En el caso de Llaguento Heredia, este fue captado lavando ollas junto a plátanos recién cortados, en lo que sería la cocina del despacho congresal de Lucinda Vásquez. Consultados por estas tareas, ambos asesores optaron por no responder.

Cabe destacar que, en mayo pasado, Lucinda Vásquez fue cuestionada por presuntamente contratar familiares suyos en su despacho legislativo. El dominical Cuarto Poder reveló que se trataría de, al menos, tres sobrinos de la parlamentaria: Jimmy Pinchi Pezo (coordinador de despacho), Edwar Rengifo Pezo (auxiliar de despacho) y Kenyi Castro Rivas (técnico de despacho). Los sueldos que perciben serían de 3 146 soles, 3 600 soles y 7 200 soles, respectivamente.

Dicho reportaje también reveló que Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la congresista, visitó su despacho más de 130 veces. Además, habría realizado visitas institucionales identificándose como personal del Congreso, pese a que no figura como trabajador de ese poder del Estado.

Además, Walter Tello, exasesor principal del despacho de la congresista, denunció que tanto él como otros trabajadores fueron obligados a entregar parte de sus sueldos a la parlamentaria “en diferentes modalidades”.

“En mi caso, era una modalidad de préstamos (400, 500, 2,500 soles) para depositarse en cuentas de algunos familiares, con la supuesta promesa de devolución, pero esos montos nunca eran devueltos”, relató en ese entonces.

El programa periodístico presentó conversaciones por chat y comprobantes de transferencias bancarias a cuentas de personas allegadas a la congresista, como Hugo Pinchi Vásquez, Elva Rengifo Pezo y Milagros Saldaña.

Además, Natalia Vásquez, quien fue contratada como asesora II en la oficina de la congresista, habría recibido la orden de transferir mensualmente “más de 2 000 soles” de su salario a Kenyi Castro Rivas, sobrino nieto de la legisladora.