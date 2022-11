Luis Aragón, congresista de Acción Popular | Fuente: Congreso de la República

El integrante de la Comisión de Constitución, Luis Aragón (Acción Popular), consideró como lo más correcto y adecuado la presentación de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el presidente Pedro Castillo por interpretar un rechazo parlamentario a la cuestión de confianza como una "denegatoria fáctica".

"La presentación de una demanda competencial es lo más correcto y es lo más adecuado ante tanta incertidumbre que está viviendo el país en estos momentos", dijo en entrevista con el programa Enfoque de los Sábados.



Luis Aragón indicó que será "muy oportuno" que en las próximas semanas el Tribunal Constitucional pueda resolver la citada demanda competencial ante una "violación de la ley" por parte del Poder Ejecutivo.

"La medida competencial va a ser clara, yo confío en el Tribunal Constitucional, pero como eso no es de la noche a la mañana y toma un poquito su tiempo, la medida cautelar por su naturaleza jurídica sea a favor o en contra tiene que resolverse de inmediato", expresó.



Debate de propuesta de adelanto de elecciones generales

En relación al debate de un proyecto para el adelanto de elecciones generales en la Comisión de Constitución, Luis Aragón se mostró a favor de aprobar la medida dadas las "circunstancias de ingobernabilidad".

"Sí he estado en el debate y mi opinión es favorable. No veo malo o negativo esa posibilidad. Es más, considero que dadas las circunstancias de ingobernabilidad que existen sería positivo ese tema de adelanto (de elecciones), pero que vaya acompañada de algunas reformas electorales políticas mínimas que tiene, que aprobarse porque sino será más de lo mismo, no solo temas de bicameralidad, sino otros temas también", manifestó.

