Congresistas denuncian incrementos de sueldos a oficial mayor y otros | Fuente: Foto: Congreso / Video: RPP Noticias

El vicepresidente del Congreso de la República, Luis Roel Alva, consideró que "cada congresista debe responder por sus actos y por sus solicitudes", luego de que se conociera que algunos legisladores pidieron viajar a los Estados Unidos para, presuntamente, vacunarse contra la COVID-19, intentando justificarse con algunas visitas de trabajo pagadas por el Estado.

"Yo, a diferencia de la (ex)ministra (Pilar) Mazzetti, sí me vacunaré cuando me toque y me vacunaré en suelo nacional cuando me toque. Yo no pienso utilizar el cargo para beneficiarme en algún sentido, para viajar a vacunarme ni cuando deje el cargo hacerlo porque creo que todos tenemos que respetar la cola", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró que sus colegas que habrían pretendido viajar al extranjero para adelantar su vacunación debieron hacerlo con su propio dinero y solicitando una licencia a sus funciones parlamentarias en lugar de solicitar presupuesto del Congreso y aprovechar supuestas reuniones o invitaciones de trabajo.

Al ser consultado por los legisladores que se habrían aprovechado de su cargo, entre ellos varios colegas de su bancada, Roel reiteró que "cada congresista responde por sus actos y por sus solicitudes". Además, destacó que en estos casos la Mesa Directiva actuó de manera correcta recibiendo estas solicitudes y rechazándolas.

Congresistas pidieron viajar a EE.UU.

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, reveló que en las últimas semanas de su gestión algunos legisladores solicitaron viajar a Estados Unidos para presuntamente vacunarse contra la COVID-19.

En entrevista en Radio Santa Rosa, la titular del Legislativo señaló que estos parlamentarios -a quienes no identificó- pusieron como justificación una supuesta invitación de un senador estadounidense para hacer un “intercambio” a menos de un mes de acabar su gestión.

"(Recibí) de parlamentarios una cantidad solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos. Yo revisaba y decía 'Esto no se justifica, ¿para qué se va usted?'", relató.

"Era muy curioso. Habían conseguido la invitación de un señor, que es senador de un estado de Estados Unidos, que es como un diputado regional, que les hace la invitación a varios y que hagan un intercambio para saber cómo se hacen las leyes y cómo se hace una labor de fiscalización", añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: