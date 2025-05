Luis Valdez dice que APP no apoyará la censura a Adrianzén: "Es un premier a quien yo he visto trabajar"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luis Valdez señaló que Gustavo Adrianzén “no debe ser censurado”. | Fuente: Andina

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, enfrenta cuatro mociones de censuras presentadas por diversas bancadas del Congreso tras el asesinato de 13 trabajadores en Pataz, en la región La Libertad.

Sobre ello, Luis Valdez, secretario general de Alianza Para el Progreso (APP), señaló en diálogo con Prueba de Fuego de RPP TV que el jefe de Gabinete “no debe ser censurado” y explicó las razones por las que el Parlamento no debe tomar esta decisión.

“Es un premier a quien yo he visto trabajar [y] he visto dialogar. Es un premier con credenciales democráticas, para empezar, que ha sabido, en un escenario bastante convulsionado, poner calma, tranquilidad y -además- generar algunos consensos. […] Necesitamos a gente que, por lo menos, o funcionarios, que pongan cierta calma, cierta estabilidad”, explicó.

En esa misma línea, el secretario general de APP reveló que su bancada “no apoyará la censura” del primer ministro.

“Alianza Para el Progreso no apoyara la censura. Y no la apoyará porque no estamos cuidando al señor Adrianzén, estamos cuidando al país, sobre todo en un proceso ya electoral. ¿Y sabes por qué? Porque tendría que venir un reemplazo y el proceso de aprendizaje de un premier, por experiencia, […] no es menos de seis meses”, aseveró.

Asimismo, Valdez negó que APP esté blindando al primer ministro. Al respecto, destacó que una eventual destitución del jefe de Gabinete podría afectar la economía peruana.

“Las consecuencias es que venga una persona que tenga un proceso de aprendizaje y que demore con ello la reactivación económica, o que se frene o frustre los proyectos que están comprometidos con los distintos gobernadores y alcaldes. Así que hoy tenemos que también ser tolerantes, aprender de los errores y darle calma al país, que no significa apañar, blindar [o] ser cómplice de un Gobierno”, acotó.

“Es un Premier a quien yo he visto trabajar [y] he visto dialogar", dice Luis Valdez sobre Gustavo Adrianzén. | Fuente: RPP

“Es irresponsable hablar hoy de vacancias”

Luis Valdez también manifestó que Alianza Para el Progreso no apoyará una posible moción de vacancia en contra de la presidencia Dina Boluarte, pues cree que sería “irresponsable”.

“Es irresponsable hoy hablar de vacancias. Yo creo que esos ruidos vienen de sectores extremos o extremistas, que no están pensando en los peruanos. Están pensando en tener notoriedad, están pensando en sacar o llevar agua a sus molinos y eso es sumamente irresponsable”, concluyó.