Luis María Cuculiza, excongresista y exministra de la Mujer. | Fuente: RPP Noticias

La exministra de la mujer Luisa María Cuculiza se mostró de acuerdo con la decisión de la Comisión de Ética del Congreso de abrir una investigación al congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jon Tay, quien fue denunciado por su expareja por agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en una página en internet.

"No es porque sea congresista se le quita de encima todas las barbaridades que ha hecho con esta mujer. Yo soy defensora de la mujer y he insistido en que sean independientes, aguerridas, que no dependen del hombre económicamente, que se valgan por ellas mismas y lo que he visto con este congresista es una bestialidad".

"No se puede blindar una cosa así, imposible, porque entonces qué queda con los otros agresores, ¿que porque es congresista no va a ser denunciado? No puede ser, y encima fallarle a su partido. Yo he conocido a ese muchacho, pero ahorita hasta me olvido cómo se llama. No hay derecho", agregó.

La decisión inicial de este grupo parlamentario, de rechazar la apertura de una investigación, generó una serie de críticas de parte de otros parlamentarios. Tras esto, la Comisión de Ética abordó este tema al inicio de su siguiente sesión, realizada este jueves, y acordó poner a reconsideración la votación inicial.

En la anterior sesión, realizada a inicios de diciembre, la iniciativa de indagación fue desestimada por cinco votos en contra, seis abstenciones y dos a favor. Votaron en contra los parlamentarios Mery Infantes, Jorge Morante, Juan Lizarzaburo y Karol Paredes, esta última presidenta de la comisión.



Se abstuvieron los parlamentarios María Agüero (Perú Libre) Diego Bazán (Avanza País), Rocio Torres (APP), Hitler Saavedra (Somos Perú), Javier Padilla (Renovación Popular) y Carlos Anderson (Podemos Perú. Votaron a favor los congresistas Flavio Cruz (Perú Libre) y Ruth Luque (Juntos por el Perú).



El caso denunciado

El dominical Panorama difundió el testimonio de una mujer que mantiene su identidad en reserva y que afirma que fue agredida por Cordero Jon Tay cuando eran pareja. Según su relato, el ahora parlamentario la golpeó en reiteradas ocasiones, incluso con patadas en el cuerpo.

Además, denunció que a través de un emisario, el congresista de Fuerza Popular ha ofrecido pagarle los sueldos de siete años por un trabajo no remunerado que hizo para Cordero Jon Tay, a cambio de que no diga nada a la prensa sobre las agresiones. Según su relato, el emisario trató de atemorizarla con el argumento de que el parlamentario integra la Comisión de Inteligencia del Congreso, lo que sería peligroso para ella.

Durante el debate en la Comisión de Ética, el parlamentario Jorge Morante, de Fuerza Popular, justificó su voto en contra porque no se puede abrir una investigación "por el dicho de una persona" que no acredita su denuncia "de forma alguna". Además, relacionó la acusación con "alcances de orden político".

Mery Infantes, de la misma bancada, consideró que la comisión no puede abocarse a "casos personales que han tenido los colegas". "Hay casos peores", dijo, como "los que ha hecho el congresista (Guido) Bellido".

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: