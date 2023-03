Carlos Marina afirmó que Magaly Ruiz sabía de los cobros indebidos que se daban en su despacho | Fuente: RPP

Carlos Marina, extrabajador del Congreso de la República, dijo este lunes sentirse indignado por las declaraciones de la parlamentaria Magaly Ruiz luego de la denuncia que presentara en su contra. En ese sentido, reafirmó que la legisladora conocía de la situación así como del cobro irregular de 1 500 soles que le hacían.

El joven denunció en un programa dominical haber sido condicionado en su etapa laboral a realizar pagos como aporte "voluntario" para causas humanitarias a niños en estado de desprotección. Este monto le era cobrado por Jhonny Romero, asesor principal de Magaly Ruiz.

"Ella no puede decir que yo no le comuniqué nada. Tengo la captura de ese chat que nunca respondió. Por el contrario, ella me bloqueó inmediatamente vio la comunicación. Lo que yo le diría a la congresista es ¿por qué decidió mantener al señor Johnny Romero si sabía lo que estaba pasando? Que ella no diga de forma pública que estoy inventando que quiero desprestigiarla", sostuvo en una entrevista a Las Cosas como Son de RPP Noticias.

Marina afirmó que Jhonny Romero le confesó que el dinero era usado para cubrir los gastos de la campaña de la congresista Magaly Ruiz pues ella estaba endeudada. Sin embargo, al negarse a seguir dando ese dinero lo cesaron del cargo sin justificación alguna luego de haber estado de licencia por contraer la viruela del mono.

"Me reincorporo y me dicen: 'señor, usted ha sido cesado'. Hasta hoy sigo esperando esa razón (de su despido). Por qué me cesan si yo estaba laborando mientras seguía con descanso médico. Yo me encontraba en una clínica privada y aún hospitalizado trabajaba hasta altas horas de la noche", contó.



El extrabajador parlamentario explicó que su sueldo neto era de 4 200 soles por parte del Congreso, pero al querer conocer a dónde iban esos fondos empezó a sospechar.

"Yo solicito dos meses después de haber iniciado mis labores en la comisión la disposición de la caja chica porque ibamos a hacer una visita al hospital Almenara para una campaña benéfica a favor de los niños con cáncer. Y me dicen 'no hay caja chica' ¿entonces a dónde se va el dinero que estoy aportando? hasta ese momento ya eran 3 mil soles, pero me dicen que lo usaban para otros fines", expresó.

Retirada de comisión

La bancada de Alianza para el Progreso anunció este lunes su decisión de retirar de la Comisión de Ética parlamentaria a la legisladora Magaly Ruiz, denunciada por apropiarse del sueldo de sus trabajadores mediante cobros irregulares.

Mediante un comunicado, la agrupación parlamentaria informó que se reemplazaría a la parlamentaria Magaly Ruiz por la legisladora Nelcy Heidinger, como integrante titular de dicho grupo de trabajo.