Subcomisión del Congreso evaluará votación que archivó denuncia constitucional contra Manuel Merino

Subcomisión evaluará votación que archivó denuncia contra Manuel Merino

La presidenta de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosío Torres, confirmó que se presentó una reconsideración de la votación que archivó hace unos días la denuncia constitucional contra el expresidente Manuel Merino, el expresidente del Consejo de Ministros Ántero Flores Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez.

La denuncia constitucional contra los tres exfuncionarios es por la muerte de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado ocurrida en noviembre del 2020, durante las manifestaciones contra el gobierno de Manuel Merino. La presidenta de la subcomisión estimó que el próximo lunes se tratará la reconsideración del informe del congresista Alejandro Cavero.

"El congresista Reymundo Mercado presentó la reconsideración en la votación de la denuncia constitucional 132 que es seguida contra el expresidente Merino y tres exministros. La reconsideración va a ser vista muy probable el lunes, cuando citemos para una sesión extraordinaria de la subcomisión de Acusaciones Constitucionales", explicó.

De esta manera, este lunes se podría votar el pedido de reconsideración de esta votación que archivó la denuncia contra Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz y Gastón Rodríguez, una votación que generó muchas críticas e incluso a la subcomisión de Acusaciones Constitucionales por un supuesto blindaje a los referidos exfuncionarios.

Hace unos días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso archivó la Denuncia Constitucional N° 132 interpuesta por la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, en contra del expresidente Manuel Merino y otros por las muertes ocurridas durante las manifestaciones de noviembre de 2020.

Informe de Subcomisión

El informe final presentado por el congresista Cavero recomendó el archivo de la denuncia constitucional interpuesta por la Fiscalía de la Nación en contra de Manuel Merino, el exjefe de Gabinete Ántero Flores-Aráoz y el exministro del Interior Gastón Rodríguez, por la presunta comisión por omisión del delito de homicidio, lesiones graves y lesiones leves, contra Inti Sotelo, Bryan Pintado, Fermín Cruz y otros.

En la exposición de su informe, el congresista indicó que no se puede concluir que los tres imputados tengan relación a los hechos de violencia generados por efectivos policiales en específico, ya que no existieron órdenes concretas ni una cadena de mando legal-administrativo específico.

"Estos (los imputados) nos tenían poder de decisión sobre las acciones de la PNP, no estando probada tampoco la acción de la PNP, no hicieron ni dejaron de hacer acción alguna que llevara a estos lamentables fallecimientos, no tuvieron esa opción y, por ello, no puede atribuirse la comisión por omisión de los delitos de homicidio o lesiones", afirmó.

