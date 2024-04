María del Carmen Alva: "Este país no aguanta otro cambio más de presidente"

La extitular del Parlamento, María del Carmen Alva, criticó que se insista con la idea de una posible destitución de la presidenta Dina Boluarte por las investigaciones que se le sigue en el caso Rolex. Según la legisladora, no se cuentan con los votos necesarios.

"Nosotros no teníamos los 87 votos, con todos los escándalos que había con Castillo, para vacarlo. A él se le saca por flagrancia debido al golpe, pero no lo íbamos a vacar ese día. Es una utopía pensar que vas a tener 87 votos, por otro lado, este país no aguanta otro cambio más de presidente. Hablan de un acuerdo con el Ejecutivo, pero no hay ninguno. La gente quiere estabilidad", expresó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Alva sostuvo que Dina Boluarte ha estado muy mal asesorada desde el principio y cuestionó que la presidenta no se diera cuenta de lo pésimo que se le ve usando artículos de lujo.

"Cómo vas a decir que necesitas para ser buena presidenta o para darte nivel usar un reloj. No sé qué le pasó. La verdad que muy mal asesorada y ese es el resultado: de que ha bajado siete puntos en una semana", afirmó.

Sobre Colchado: Es una falta de respeto lo de la torta

La congresista también consideró que hay buenas razones para el retiro de Harvey Colchado en la Diviac por la forma cómo se intervino la casa de la mandataria y la torta que mostró en sus redes sociales.

"Es una falta de respeto lo de la torta porque no es cualquier cosa. Lo de entrar en la manera en que entró a la casa que internacionalmente hemos quedado como una república bananera. Yo no soy 'wayki' de Dina Boluarte, pero es la presidenta y la figura presidencial hay que respetarla", indicó.