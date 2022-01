Maricarmen Alva | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, comunicó a través de sus redes sociales que se contagió de la COVID-19, por lo que ha suspendido sus actividades.

"Me tomé una prueba antígena y he dado positivo a COVID-19. He suspendido todas mis actividades programadas a la espera del resultado de la prueba molecular", precisó.

Asimismo, Alva recalcó que está completamente inmunizada y cumplirá con todas los cuidados que su médico le indique.

"Cuento con las 3 vacunas. Seguiré todas las indicaciones médicas manteniendo el aislamiento respectivo", sostuvo.

