La expresidenta del Congreso defendió la idea de que se apruebe la Bicameralidad | Fuente: Congreso

La congresista María del Carmen Alva, expresidenta del Parlamento, mostró su desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo para proponer que José Williams, actual titular del Legislativo, reemplace a la presidenta Dina Boluarte cuando ella viaje al país. Según su opinión, la iniciativa fue muy apresurada.

"Yo no estoy de acuerdo con el fondo de ese proyecto de ley. No me parece que el presidente del Congreso tenga que asumir una encargatura de la presidenta del Ejecutivo porque sino tiene vicepresidentes que asuma el premier, pero tiene que ser alguien del Ejecutivo, no me parece que un poder del Estado asuma el gobierno no es prudente ni responsable", manifestó en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.

María del Carmen Alva consideró que la comisión de Constitución hizo bien en suspender la sesión para dar tiempo a escuchar a expertos en el tema antes de decidir su aprobación.

"Eso ha sido un proyecto que ha presentado el Ejecutivo muy rápidamente, lo habrán coordinado con la presidencia (del Congreso) yo no sé. Entiendo debió ser así, pero yo creo que la comisión de Constitución actuó muy bien", añadió.

La Comisión de Constitución suspendió ayer la sesión en donde se debatía el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. La decisión se dio a través del presidente de dicho grupo de trabajo, Hernando Guerra García (Fuerza Popular), luego de escuchar las opiniones, a favor y en contra, de sus colegas parlamentarios.

A favor de la Bicameralidad

Por otro lado, Alva afirmó que es de suma importancia que se apruebe la Bicameralidad en la próxima legislatura. Además, defendió la propuesta de las críticas sobre un excesivo gasto en su ejecución.

"En lo que es la reforma constitucional, lo que debe aprobarse es la Bicameralidad, todo lo que implica una cámara del Senado. Siempre se pueden hacer ajustes presupuestales, simplemente hay que recordar la última cámara de diputados que fue del 90 al 92 costaba menos que la que vino después", manifestó.

Para Alva, es necesario "invertir en la democracia" porque no puede ser posible que el Tribunal Constitucional haga las funciones del Senado.

"Para la democracia hay que invertir y creo que la representatividad tiene que ser mayor así que podemos hacer esfuerzos. Yo creo que es importante que de todas maneras se llegue a aprobar la bicameralidad pues estamos subrepresentados totalmente y es que haya dos cámaras que se mejoren la calidad de las leyes porque se necesita una cámara revisora. No puede ser que el Tribunal Constitucional esté haciendo hoy en día el Senado. No podemos seguir trabajando de esta manera", señaló.