María del Carmen Alva cree que desaprobación del Congreso es porque "no hemos vacado al presidente [Pedro] Castillo"

"La lampa no se mancha. No se manchó ayer, no se puede manchar hoy y tampoco mañana". declaró María del Carmen Alva | Fuente: RPP Noticias

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, señaló que la desaprobación del Parlamento reflejado en las encuestas se debe a que "no hemos vacado al presidente Pedro Castillo".

"Sabemos que el Congreso no ha tenido una buena aprobación y es porque no hemos vacado al presidente Castillo. Hemos trabajado, no hemos dejado de sesionar. Yo creo que el hartazgo que está pasando con el Ejecutivo al final es un hartazgo de toda la clase política y que tiene un efecto en el Congreso y por eso nos cae a todos por igual", declaró en una entrevista con el programa Las cosas como son de RPP.



La congresista también dijo que "lo más importante era estar vivos, que no nos cierren el Congreso y lo disuelvan inconstitucionalmente por los mensajes que venían de todos los frente". "Hoy día con todo lo que está pasando, cinco denuncias, y todas las semanas con estos temas de corrupción alrededor del presidente [Pedro Castillo]...PPK por nada renunció y esto es una vergüenza. Él es representante del Perú", señaló la parlamentaria de la bancada de Acción Popular.



Por otro lado, María del Carmen Alva mencionó que en su gestión como presidenta del Congreso "ha sobrado la democracia". "Yo he escuchado y he recibido en mi despacho a todas las bancadas y siempre hemos estado en contacto con todos", aseveró.

Sobre 'Los Niños' y Mesa Directiva

Sobre las investigaciones contra congresistas de Acción Popular —denominado 'Los niños'—, señaló que deben seguir su curso para resolver el tema. "Espero que esas investigaciones lleguen a su fin, porque le hace daños a ellos, a Acción Popular. "La lampa no se mancha. No se manchó ayer, no se puede manchar hoy y tampoco mañana. Y si es algo en el que nos enorgullecemos es que hemos sido la reserva moral del país", sostuvo.



Manifestó que se enteró por televisión la lista de la Mesa Directiva en donde la preside Esdras Medina (Renovación Popular) y en la segunda vicepresidencia a Ilich López, de Acción Popular. "No teníamos conocimientos de que habían hecho un acuerdo con Perú Libre y el Bloque Magisterial".

En esa línea, María del Carmen Alva afirmó que su voto será para lista presidida por la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso). "Yo sí respeto los acuerdos del año pasado. Lady Camones ha sido mi vicepresidenta. Hemos trabajado todo este año juntas, la conozco. Sé de su trabajo honesto y de defensa de la democracia, de la Constitución y del Estado de Derecho", agregó.

Manuel Merino, ley de beneficios y desplante

Al ser cuestionada sobre la conderación que realizó a Manuel Merino, sostuvo que fue una acción protocolar para expresidentes del Congreso. "Es la medalla del Congreso por ser presidentes [del Congreso], no si hizo una buena o mala gestión en el Congreso, no tiene nada que ver que Manuel Merino haya sido presidente de la República por cinco días. Nadie está condecorando ni a Olaechea, ni a Galarreta ni a Merino por la labor excepcional o por algo específico. No, es por ser presidente [del Congreso]".

En relación con el acuerdo N.° 110-2021-2022/MESA-CR,en donde se establece que ella y el resto de los integrantes de la Mesa Directiva mantendrán sus beneficios hasta seis meses después de haber dejado el cargo, expresó que es un tema de seguridad, porque ha estado recibiendo amenazas. "Este acuerdo ha existido en el 2009. Lo hemos bajado a seis meses. Eso fue un acuerdo de los 4, ella [Lady Camones] tomó un paso al costado, porque a ella no la han amenazado, a quienes han amenazado es a mí y a Patricia Chirinos", señaló.

Por otro lado, fue consultada sobre lo ocurrido el primer día de su gestión con el expresidente Francisco Sagasti, en donde aseguró que nunca hubo un desplante y que lo ocurrido aquel día fue un show porque, "desde el primer día quisieron fastidiar a la Mesa Directiva".

"Yo no impedí a nadie. Nadie impidió ingresar a Palacio, primero él [Francisco Sagasti] no iba a ir. Fue una coordinación entre el protocolo de Palacio y del Congreso. El edecán del presidente iba ir a dejar la banda, por eso en la puerta estaba el edecán esperando la banda. De pronto apareció el presidente Sagasti, nadie sabía que iba a venir. Entonces, cuando se apareció, el edecán nos cuenta, y le dijo 'pasé usted al despacho de la presidencia' que ahí le va a esperar la vicepresidencia', porque yo estaba en el pleno. Entonces, él dejó [la banda], se dio la vuelta y comenzó a hacer ademanes", aseguró.

"Yo soy militante y siempre estaré en el partido. No hay que sacar el cuerpo, no soy personas que saquen el cuerpo y tiene miedo a nada", se refirió sobre la dirigencia a futuro de Acción Popular. "Todavía está lejos el 2026 para pensar en elecciones. Todo puede pasar en este país", finalizó.