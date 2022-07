María del Carmen Alva señaló que con los votos de las bancadas de izquierda a favor del Presidente era "bien difícil" sacarlo del cargo | Fuente: Congreso de la República

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo este domingo a la prensa que es "bien difícil" alcanzar los votos para la vacancia del Presidente de la República, Pedro Castillo, dado que está "blindado" por las bancadas de izquierda.

"Dudo mucho que haya votos para la vacancia en el Congreso, porque solamente con los votos de la izquierda, entiéndase Juntos por el Perú, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú Democrático, con todos ellos, ya el Presidente está blindado", sostuvo.

En ese sentido, precisó que el Ejecutivo no tendría necesidad de mantener conversaciones "con Podemos, ni con APP, con AP, ni Somos Perú ni nadie" para evitar la vacancia presidencial, porque ya está protegido por la izquierda.

"El tema de la vacancia yo lo veo muy difícil porque yo sé que los congresistas de izquierda lo van a proteger siempre, se van a inmolar por él”, refirió.

Niega presiones

Por otro lado, el semanario Hildebrandt en sus Trece publicó el último viernes, vía Twitter, unas capturas de unos chats entre las parlamentarias Hilda Portero (AP) y Magaly Ruiz (APP) en los que se refieren a una presunta presión de la presidenta del Congreso para votar a favor de la bicameralidad.

"Nos ha dicho que si no votamos, nos vota (sic) del partido", se aprecia en un mensaje de la parlamentaria Portero.



Al respecto, María del Carmen Alva negó haber presionado a miembros de su bancada para votar a favor de dicha reforma en el último pleno.

"No he tenido oportunidad de conversar con la congresista Portero. Lamentables su declaraciones. Es falso (y) ella lo sabe muy bien. Jamás he dicho que yo la voy a votar ni nada porque yo no soy dirigente y no puedo votarla. Y, es más, no tenemos dirigencia (...) Yo lo que he conversado con mis correligionarios es que éste es un tema de Acción Popular", explicó.