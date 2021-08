María del Carmen Alva durante la Parada Militar. | Fuente: Congreso

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, expresó que se tiene que ser respetuoso de la voluntad del presidente Pedro Castillo de designar a su gabinete ministerial liderado por Guido Bellido, actual congresista que tiene una investigación fiscal por apología al terrorismo.

“Es facultad del presidente nombrar a sus ministros, y nosotros tenemos que ser respetuosos de la voluntad del presidente. Esperamos que el gabinete venga al Congreso y escucharemos la exposición”, indicó en entrevista con El Comercio.



La parlamentaria de Acción Popular manifestó que pone por delante el Mensaje a la Nación que dio el mandatario en el que se pronunció que iba a trabajar con el Congreso e iba a buscar consenso. “Es lo mismo que yo dije en mi discurso cuando asumí la presidencia. Ese es el objetivo que debemos tener los dos poderes para sacar adelante la democracia”, dijo.



El premier Guido Bellido debe acudir al Parlamento junto al gabinete para obtener el voto de investidura. María del Carmen Alva indicó que tras escuchar al PCM, las diferentes bancadas tomarán una decisión, en esa línea dijo que la población está cansada de los enfrentamientos.



“El Congreso debe esperar la exposición del primer ministro y una vez que escuchemos la política general del gobierno, tomaremos una decisión. No podemos adelantarnos a hacer suposiciones si no la hemos escuchado. La población está cansada de enfrentamientos. Hemos vivido cinco años con eso. Hay muchos problemas que tiene el país y no podemos pensar solo en golpearnos”, dijo.

Lista multipartidaria dirige el Congreso

Perú Libre es la primera minoría en el Parlamento con una bancada de 37 congresistas, y tienen como aliados a Juntos por el Perú con cinco congresistas. El grupo oficialista intentó tener un lugar en la Mesa Directiva; sin embargo, no logró mayores consensos con las demás bancadas y cerró acuerdos solo con Somos Perú (5) y Partido Morado (3). Un error de forma impidió que puedan presentar su lista y no pudieron participar en la elección de la Mesa Directiva. La lista multipartidaria Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú y Avanza País ganaron la Mesa Directiva del Parlamento.



“En mi discurso, señalé claramente que esta Mesa Directiva quería dialogar y trabajar en consenso, dar gobernabilidad, apoyar en todo lo que estemos de acuerdo y sea en beneficio de la población. No tenemos ningún ánimo obstruccionista. El Perú no quiere ni requiere un Congreso obstruccionista”, afirmó.



María del Carmen Alva indicó que las elecciones que ha aprendido su grupo parlamentario del actuar de la bancada pasada de Acción Popular es que van a dialogar y escuchar. “Actuar pensando en la población y no en intereses particulares y dar gobernabilidad al Perú”, dijo.

Uno de los compromisos que tienen como bancada es que van a votar todos en el mismo sentido. Indicó, además, que la presencialidad volverá al Congreso, siguiendo los protocolos sanitarios.

“El Congreso es un foro político y todos tienen que conversar, llegar a consenso y no por WhatsApp y llamadas telefónicas. Los plenos virtuales han hecho que la calidad haya bajado”, dijo.



Alva dijo que continuará el debate con la agenda que quedó pendiente en el Congreso pasado como las reformas sobre “la cuestión de confianza, la vacancia, la bicameralidad, la reelección de congresistas y alcaldes, la elección del TC, el voto voluntario, que siempre ha sido un tema de Acción Popular”.

