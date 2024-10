María del Carmen Alva sobre ley de terrorismo urbano: "Se va a aprobar, pero hay que estudiarlo mejor"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Congreso "No ha habido acuerdo ni consenso" sobre el nombre de la llamada ley de terrorismo urbano

"No ha habido acuerdo ni consenso" sobre el nombre de la llamada ley de terrorismo urbano | Fuente: Congreso

La congresista María del Carmen Alva se refirió al proyecto de ley sobre terrorismo urbano enviado por el Ejecutivo y precisó que se aprobará en el Parlamento. No obstante, consideró que se debe evaluar un poco mejor.

"Este tema se va a ver. Se va a aprobar, definitivamente, pero hay que estudiarlo mejor (...) Lo que se ha empezado a debatir ha sido lo del terrorismo urbano. Si ese es el nombre o no, no ha habido acuerdo ni consenso. Yo ni siquiera te puedo decir si se va a modificar, si se va a cambiar", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Asimismo, indicó que el propio Ejecutivo sabe que el proyecto no cambia en nada la situación de inseguridad, pero lo que busca es "llamar terroristas" a quienes cometan ilícitos como el sicariato y extorsión.

"Lo han dicho los especialistas y ya están las penas, ya hay cadena perpetua, ya hay penas de hasta 30 años, totalmente de acuerdo. Pero el mismo Poder Ejecutivo, con el proyecto de ley que mandó ese día, era con esa intención, que se le llame terrorismo. Y lo ha dicho el mismo premier: que sí sabemos que no cambian las cosas, que las leyes están, que las penas están, pero queremos llamarle terrorista al que hace eso", agregó.

"No ha habido acuerdo ni consenso" sobre el nombre de la llamada ley de terrorismo urbano | Fuente: RPP

María del Carmen Alva remitió oficio a Gustavo Adrianzén para que responda por informe de Contraloría

En otro momento, Alva precisó que ha enviado un oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, para que explique las medidas que se han tomado respecto de un informe de Contraloría sobre las carencias en diferentes comisarías del país.

"El 2 de octubre he remitido al premier este oficio para que nos informe qué ha hecho con el informe 001-2024 de Contraloría, del 3 de mayo, donde les comunica una serie de deficiencias. Esto viene de mayo y explica toda la falencia que tienen las comisarías: hay más de 450 comisarías que no cuenta con equipos básicos como radio, chalecos antibalas, escudos, grilletes. Hay 463 comisarías que no tienen radios móviles. Entonces, ¿cómo podemos combatir la delincuencia si las comisarías no está capacitadas?", finalizó.