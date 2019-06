Maritza García tras difusión de chat de Fuerza Popular: "Nos veremos en la Comisión de Ética"

Maritza García en el programa Nada Está Dicho en RPP. | Fuente: RPP

La parlamentaria Maritza García (Cambio 21) se pronunció tras la difusión de un chat de integrantes de la bancada de Fuerza Popular en el que coordinaron votar en la Comisión de Ética a favor del informe que recomendaba su suspensión.

“Lamento esas expresiones y nos veremos en [la Comisión de] Ética porque el daño que me han hecho es irreparable. Sufrió también mi familia y creo que eso merece una sanción. Voy a proceder a hacer mi denuncia en Ética a quienes se han expresado así”, afirmó en declaraciones al programa Nada Está Dicho por RPP.

También señaló que estas conversaciones son “evidencia que el chat de ‘La Botica’ sigue funcionando, que siempre ha funcionado y seguirá operando, es el estilo de trabajar [de Fuerza Popular]”.

García Jiménez descartó conocer qué pudo haber motivado la dureza de las críticas en su contra. “No sé qué tanto dolor tienen, lo único que hice fue revelar las experiencias vividas, lo que yo vivía al interior de Fuerza Popular es lo que muchos parlamentarios han salido hoy a cantar”, dijo.

También lamentó que Luz Salgado, quien se desempeñó como titular del Legislativo, haya respaldado los comentarios. “Tengo que lamentar mucho que la expresidenta del Congreso, Luz Salgado, con el conocimiento que tiene de que el Reglamento de Ética en su articulo 16 prohíbe este tipo de expresiones, haya secundado con un ‘ok’ tan lamentables calificativos”.

“Esperemos que con la recomposición en las comisiones se haga justicia en la Comisión de Ética, y no se blinde o se flagele a quienes les dé la gana”, añadió en referencia a la votación que se hará el martes en el Pleno del Congreso sobre el proyecto de ley para recomponer el número de representantes de cada bancada en las comisiones, que reduciría la representación de Fuerza Popular.

Los chats

Este lunes, el diario Perú 21 reveló conversaciones de un chat de Fuerza Popular en el que planificaban conseguir la suspensión de Maritza García por 120 días en la Comisión de Ética Parlamentaria.

Según los mensajes del grupo de WhatsApp, las fujimoristas Úrsula Letona, Karina Beteta y Tamar Arimborgo tuvieron duros calificativos para su ex colega de bancada.

Karina Beteta comenzó diciendo: “Maritza sí que no tiene bandera, oportunista para ella misma. Tanto veneno, infamia y difamación destiló contra nuestra bancada y emprendió y promovió la campaña para Jorge del Castillo como presidente y como no funcionó su candidato, porque saben que Fuerza Popular ganará la Mesa Directiva, se suman creyendo que así dejaremos de desaforarla por su denuncia que tiene en Ética. No necesitamos su voto”.

"Colegas, en este caso, tenemos el deber de votar a favor del informe. Seguro las otras bancadas querrán blindar a la señora García como ella acaba de blindar a (Carlos) Bruce. No hay consulta alguna, avalemos el informe", se lee que continúa Letona.

Luz Salgado escribió un escueto “ok” aceptando la iniciativa de Letona. "Bien Úrsula", señaló Karina Beteta. Mientras Tamar Arimborgo señaló: "Esa loca de Maritza ya quemó todas sus neuronas. ¡Bravo Úrsula!".

A lo que Letona finaliza escribiendo: “¡Vamos a defendernos de esa bruja”.