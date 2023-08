Martha Chávez sobre texto del Congreso que reivindica golpe de Estado de 1992: "Que proteste la gente de izquierda es natural"

La excongresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, se refirió a la polémica suscitada por la publicación del Fondo Editorial del Congreso de una versión para escolares de la Constitución Política del Perú, en la que se reivindica el autogolpe que dio el expresidente Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

Esto generó que congresistas como Susel Paredes señalaran que dicho texto -titulado "Constitución Política del Perú para Escolares"- es "propaganda fujimorista".

Mientras que la también legisladora, Sigrid Bazán, indicó que en la publicación "se pretende justificar el autogolpe de Fujimori".

Al respecto, la expresidenta del Congreso de la República sostuvo "que es natural que la gente de izquierda se duela de todo aquello que signifique informar a los estudiantes sobre la Constitución".

"El artículo 14 de la Constitución contiene un mandato que no se ha cumplido y es que la Constitución debe ser enseñada en todos los niveles de la educación del país. Esto cumple", indicó Chávez en el programa Todo se sabe.

En la publicación, a través de viñetas, se lee que "el presidente Alberto Fujimori dejó sin efecto la Constitución de 1979 un 5 de abril, a fin de devolvernos la paz y la reconstrucción de la economía del país. Esta medida permitió que el país superara aquellos problemas que amenazaban a todos los peruanos y se retomara la tranquilidad en el territorio nacional".

Defendió publicación de texto

Sobre ello, Martha Chávez afirmó que "eso es evidente" y que "no lo necesitamos decir ni siquiera los fujimoristas".

"No se puede entrar en tantos detalles porque es un texto para niños. No vamos a ir a conceptos tan elaborados, es un texto para escolares. Basta -desde mi punto de vista- que diga: 'cerró el Congreso' y ya los escolares sabrán que no es posible cerrar el Congreso, sino con determinadas medidas", sostuvo.

"Este texto es mucho más drástico que lo que fue realmente porque el presidente no dejó sin efecto la Constitución de 1979 el 5 de abril de 1992, la suspendió", agregó.

A ello, expresó que lo que hizo Fujimori aquella vez "fue una medida de extrema necesidad" y que "no es un tema para aplaudir".

"Pero sí reconocemos el valor de un presidente que tomó y -desde mi punto de vista- no fue una medida inconstitucional, fue una medida extraconstitucional, fuera de los cánones de la Constitución porque eso es evidente (...) no es inconstitucional porque la Constitución y un Gobierno lo que busca es el bien común y al haber tomado esa medida extrema no fue contra la Constitución porque lo que se buscaba era el bien común", afirmó.