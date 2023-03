Martha Moyano es la primera vicepresidenta del Congreso. | Fuente: RPP

La congresista de Fuerza Popular, Martha Moyano, se refirió a la emergencia por huaicos que ha afectado a diferentes regiones del país y precisó que no existe una reacción inmediata por parte de los diversos jefes de carteras ministeriales, debido a que no hay recursos. Asimismo, mencionó que se ha tenido que pedir ayuda a la empresa privada y la Municipalidad de Lima para hacer frente a los desastres.

"Nosotros informamos a los ministros constantemente de todo, pero siento que no hay una reacción inmediata porque no hay recursos, no hay maquinarias. Ayer ha llegado recién un camión y una retroexcavadora a Punta Hermosa en la tarde. Ya las otras máquinas estaban trabajando y Rutas de Lima estuvo anoche, porque tenía que retirar unas piedras enormes que iban a impedir el paso del huaico y si esas pidras continuabas, se iba a desbordar la Panamericana antigua", dijo en Ampliación de Noticias.



"Efectivamente, maquinarias no hay. He visto la ayuda de la empresa privada, de vecinos que han tenido que recolectar para poder alquilar retroexcavadoras. Del Estado, del Ejecutivo han llegado algunas motobombas. Del Municipio de Lima, que ha estado muy activo, han dado carpas, en algunos casos motobombas, todo el equipo de su personal, que son brigadas, han ido a todos los lugares a levantar escombros", agregó.



Prohibieron viajes al extranjero de los parlamentarios mientras dure la emergencia

Por otro lado, la también primera vicepresidenta del Congreso mencionó estar de acuerdo con la prohibición de los viajes al extranjero de los parlamentarios mientras dure la emergencia. Moyano aseguró que no se trata de una decisión unilateral del presidente del Legislativo, José Williams, sino un acuerdo de todos los miembros de la Mesa Directiva.

"Es un acuerdo de Mesa (Directiva), no solo del presidente. Y lo hemos firmado los cuatro miembros, porque consideramos que todos los parlamentarios deberíamos estar acá, atendiendo. Y si hay parlamentarios que en su zona no ha ocurrido estos desastres naturales, pudieran ir a acompañar a otros donde sí", finalizó.