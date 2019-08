Mercedes Aráoz se refirió a la situación política actual del país. | Fuente: Foto: Congreso

La vicepresidenta Mercedes Aráoz reveló que le ofrecieron postular a la presidencia del Congreso antes que Pedro Olaechea, actual titular de este poder del Estado; sin embargo, explicó que no aceptó por considerar que no era prudente y para evitar una deslealtad con el presidente Martín Vizcarra.

"En algún momento me hablaron del tema, pero evidentemente yo dije que no porque creo que no era lo prudente ni lo correcto y por, además, no ser desleal al presidente Vizcarra. Yo se lo conté incluso. Es un tema de delicadeza que uno debe tener", señaló en diálogo con La Rotativa del Aire de RPP.

Aráoz, quien hace poco renunció a la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio, negó formar parte de una estrategia para lograr la vacancia del presidente Vizcarra y asumir como jefa de Estado hasta el 2021. Por el contrario, aseguró estar a favor de que Vizcarra cumpla con la totalidad de su mandato.



"No estoy en ningún complot, eso es absurdo. Yo no veo ninguna razón por la cual hay que vacar al presidente. Si en este momento alguien plantea una moción de vacancia, voy a votar en contra. "El presidente tiene que seguir y cumplir su mandato hasta el 2021. ", indicó.

Para Aráoz, "se está abusando" de la vacancia presidencial y de la cuestión de confianza, sin tomar en cuenta que esto genera "inestabilidad". La vicepresidenta también recordó que cuando se intentó vacar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tenía lista su carta de renuncia.

"En el caso del presidente Kuczynski cuando se dio el tema de la vacancia, yo sí tenía mi carta de renuncia porque considero que en ese momento no había ninguna razón válida para vacar al presidente y que eso era un golpe de Estado", explicó.