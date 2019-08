Gloria Montenegro, ministra de la Mujer. | Fuente: RPP Noticias

La ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, criticó la actuación del Congreso de la República y consideró como una mala señal que el fujimorismo haya colocado a polémicos legisladores al frente de importantes comisiones. En diálogo con RPP Noticias, alertó la posibilidad de que la Comisión de Constitución dilate el debate de la reforma para el adelanto de elecciones.

"No solamente (es) obstruccionista. Yo creo que se lleva la medalla de oro en obstruccionismo a nivel latinoamericano. Qué barbaridad para poner trabas en todo. Al habernos puesto las presidencias en las comisiones que ya todos conocemos, no solo va a implicar ineficiencia y retrocesos en todo lo avanzado, es decirle al Ejecutivo 'mira cómo te saco la pistola'", dijo.

"Hay una clara voluntad de obstruir todo, de retrasar todo y eso no nos va a llevar a buen camino, pero no estamos tarde para reaccionar. Llamemos al diálogo alturado y no como lo ha hecho el señor Olaechea de insultar al presidente. Hay que recordarle que es el presidente del Congreso, de todas las bancadas, y que el Perú lo mira", agregó.

La ministra criticó el reciente mensaje del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, en el que le pidió al jefe de Estado, Martín Vizcarra, "no tener miedo para gobernar" y lo cuestionó por una frase que empleó con autoridades de Arequipa en una reunión para abordar el conflicto generado por el proyecto minero Tía María.

"Tenemos que decirle a Olaechea que él es el presidente del Congreso, no el presidente de Fuerza Popular nada más. Él no es aliado único de la Confiep y de las grandes corporaciones. Ha sido elegido para aquello que le dijo al presidente en la parte final de su mensaje: para darle la mano y ayudarlo", señaló.

Cuestionó que, frente a los pedidos de vacancia de un sector del Congreso, Olaechea le haya dicho al presidente Vizcarra que "no tenga miedo de gobernar". "Es un insulto muy grave. De repente Olaechea no sea enterado que el presidente Vizcarra en todas las regiones tiene una gran aceptación y muy buenos aliados", dijo.

Montenegro se mostró de acuerdo con la propuesta del expresidente Ollanta Humala para que Martín Vizcarra fije plazos al Congreso para la aprobación de una ley para el adelanto de elecciones e incluso plantee una cuestión de confianza para cerrar el Parlamento. La ministra recordó que el cronograma presentado por el ejecutivo "tiene los plazos justos".

"Yo apoyo cualquier propuesta que sirva para cumplir aquello que los peruanos quieren: terminar esta gestión el 28 de julio del 2020, poder tener nuevas autoridades en donde el clima, con un nuevo Ejecutivo y Legislativo, pueda caminar hacia la gobernabilidad, el respeto de las instituciones y una verdadera democracia", señaló.

"El cierre del Congreso, dentro del camino constitucional, es viable si no se cumplen las condiciones. Sin embargo, no se ha tocado para nada ese tema y lamento mucho que, más bien, por el lado del partido aprista saquen sus comunicados de la vacancia cuando son ellos los que no tienen ninguna autoridad moral para plantear ningún tipo de vacancia", agregó.