Pedro Olaechea envió un mensaje al presidente Vizcarra. | Fuente: RPP Noticias

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, cuestionó que el jefe de Estado, Martín Vizcarra, se refiriera en un reciente audio a "medidas radicales" durante un diálogo con las autoridades de la provincia de Islay, en Arequipa, donde se analizó dejar sin efecto el proyecto minero Tía María.

Olaechea dijo rechazar los actos de violencia en el sur del país; sin embargo, dijo que el Gobierno debe usar "todo el peso de la ley" para retornar el control de las zonas afectadas. Pese a esto, insistió en cuestionar lo mencionado por Vizcarra ante las autoridades locales de Arequipa.

"Invoco al presidente a rectificar públicamente las expresiones que se escucharon en los audios que hemos conocido hace poco, en las que el jefe de Estado sugiere, como solución a las demandas de ciertos grupos, la toma de medidas radicales por parte de la población. Es irresponsable alentar el enfrentamiento entre peruanos", dijo.

En otro momento, Olaechea señaló que el contexto político que atraviesa el país debe enmarcarse "en el respeto irrestricto a los mecanismos constitucionales". Asimismo, señaló que el Parlamento otorgará al Ejecutivo "todas las herramientas necesarias" para la correcta gestión de los recursos públicos, "todo dentro del marco de la Constitución".

"Todos podemos cometer errores. Yo no me aferro a ningún cargo, solo me aferro a la Constitución. Presidente Vizcarra, le extiendo la mano de demócrata, trabajemos en una agenda conjunta por el bien del Perú. No tenga miedo de gobernar. El Perú está primero", señaló.