Víctor Andrés García Belaunde señaló que Martín Vizcarra dio un mensaje "en pie de guerra". | Fuente: Congreso/Presidencia

El congresista Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular) calificó de “mensaje en pie de guerra” el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra sobre una cuestión de confianza que presentará ante el Congreso por las reformas políticas.

“Creo que es un mensaje que no llama a la reflexión ni invoca a la tolerancia y al consenso, es un mensaje en pie de guerra y me parece que eso le hace daño al país, a él y a su gobierno”, señaló a la prensa tras escuchar el mensaje a la Nación.

También afirmó que el “presidente está mal asesorado constitucionalmente”, puesto que, aseguró, una cuestión de confianza no suma a la contabilidad para poder cerrar el Parlamento.

Asimismo, descartó que el Pleno del Congreso vaya a convocar a sesión extraordinaria para debatir la medida presentada, ya que los parlamentarios se encuentran en semana de representación. Además dijo que “la Comisión de Constitución está trabajando a full viendo las reformas que el presidente quiere que se vean”.

No obstante, aseguró que los integrantes de dicho grupo parlamentario debatirán las propuestas a su manera. “Si él quiere aprobar el proyecto que manda con puntos y comas, está equivocado. Lo aprobaremos de acuerdo al criterio de cada uno de quienes votan”, zanjó.

De otro lado, señaló que el jefe de Estado tiene una “obsesión” con el tema del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry. “Es un proceso que aún no ha terminado, falta la última instancia definitiva, que es el pleno. Creo que el presidente se ha adelantado, preocupado en que Chávarry siga trabajando en la fiscalía y pueda hacer cosas que él no quiere que se hagan”, añadió.