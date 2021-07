Mesías Guevara: “Acción Popular debería presidir la Mesa Directiva”

Mesías Guevara estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: Andina

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, opinó que su bancada debería presidir la próxima Mesa Directiva, a fin de -dijo- garantizar el equilibrio de poderes y la gobernabilidad durante el gobierno de Pedro Castillo.

“Lo que nosotros hemos sugerido a los nuevos del Congreso, a los nuevos congresistas, es de que es importante que tengamos el equilibrio de poderes. Y en el marco de ese equilibrio de poderes, Acción Popular debería presidir la Mesa Directiva”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Es la sugerencia que hemos dado, ya dependerá de su poder de negociación lo que puedan conseguir (los congresistas electos). Para el país, para el Perú, para la gobernabilidad, creo yo debería recaer la Mesa Directiva en Acción Popular, para garantizar ese equilibrio y esa independencia”, sentenció.

El también gobernador regional de Cajamarca descartó que Pedro Castillo le haya ofrecido un cargo en su primer Gabinete, pero adelantó que, si se lo pidiera, declinaría la oferta, ya que considera que su partido debe estar en la oposición.

“El pueblo nos ha dicho que Acción Popular debería de ser oposición. Es por eso que nosotros consideramos que debemos ser una oposición responsable, con propuestas, sin obstáculos, en el ánimo de garantizar la gobernabilidad”, comentó.

“Entonces, mi ubicación debe estar al lado de mi partido, y eso significa no pertenecer al Ejecutivo. No me han propuesto. Y así me propongan, mi ubicación es al lado de mi partido y mi partido tiene que estar en oposición”, añadió.

Sobre Óscar Ugarte

Mesías Guevara consideró que Óscar Ugarte debería seguir al frente del Ministerio de Salud (Minsa) en el primer Gabinete de Pedro Castillo, a fin de que pueda darse continuidad al proceso de vacunación contra la COVID-19.

El gobernador de Cajamarca opinó que el presidente Pedro Castillo debería, incluso, mantener a todo el equipo de vacunación debido a que hay poco tiempo para realizar el proceso de transferencia.

“El presidente, dadas la circunstancia para su proclamación, simple y llanamente no ha tenido tiempo para la transferencia. Ese es un punto. Lo que debería ocurrir es de mantener al equipo de vacunación”, comentó.

“(Óscar Ugarte) es un brillante profesional y un gran ministro, que debería permanecer en el cargo, pero ya dependerá del presidente de la República”, añadió.

