La vocera de la bancada de Fuerza Popular, Milagros Salazar, respondió al presidente de la República, Martín Vizcarra, quien dijo que más de un parlamentario quiere vacarlo.



"Yo no sé qué congresistas tienen esa posición. Nosotros como bancada hemos manifestado y ratificamos que en nuestra agenda no está la vacancia. No lo hemos discutido", enfatizó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.



La congresista fujimorista dijo también que la reciente declaración de su colega Héctor Becerril, según la cual apoyaría decididamente la vacancia presidencial, representa "una posición personal".



"Respeto su opinión, pero nosotros somos institucionalistas y no lo hemos tocado (en referencia al tema de la vacancia) como agenda dentro de la bancada", reiteró.