El periodista y escritor Alan Rivera se encuentra en el Perú para promover la escuela de formación de jóvenes inspirados por los ideales de Víctor Raúl Haya de la Torre, que lleva el nombre ‘Haya vuelve’. Como militante aprista desde los 16 años, lamentó la situación que vive el Apra.



“No puede haber un congreso democrático en mi partido si un padrón de afiliados que dice que tenemos más de 230 mil afiliados. (Esa cifra) está inflada, no es realista”, afirmó en Ampliación de Noticias por RPP Noticias. “No se incluyen a algunos y se añaden a otros. Eso no es democrático”.



El militante residente en Estados Unidos dijo ‘no tener peros en la legua’, para señalar que “hubo un fraude” en el congreso aprista que designó a los candidatos al Congreso de la República para las elecciones del 26 de enero de 2020.



“Elías Rodríguez con Mauricio Mulder han hecho trampa. Eso obedece a los intereses de ellos”, aseveró. “Tenemos que sincerar cuántos somo en verdad. Han votado menos de 10 mil apristas en todo el país y han ocurrido irregularidades en esa elección”.



La política como servicio

Alan Rivera comentó que ha llegado para formar un de cuadro online. “Es volver al partido escuela, a las raíces del Apra, dijo.



Lamentó que su partido haya dado una mala impresión en el disuelto Congreso de la República. Asintió que hubo una alianza con el grupo fujimorista. “Ese es un movimiento que tiene características distintas a las nuestra y que perduró en un gobierno que pervivió por un golpe de estado que derogó la Constitución de 1979 e impuso una constitución autoritaria como la del 93”.



Rivera por eso hace hincapié en que la escuela llevará cursos de ética con docentes que no serán apristas necesariamente. Finalmente, reflexionó que “la política es un acto de amor al prójimo. La política es servicio, no servirse”.