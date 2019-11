Jorge del Castillo-Mauricio Mulder | Fuente: RPP

El excongresista Jorge del Castillo, arremetió este viernes contra el exparlamentario Mauricio Mulder y cuestionó la "irregular" distribución de la lista de candidatos del Apra para las elecciones parlamentarias 2020.

"Mauricio Mulder, no sé qué le pasó, él dice que el Congreso (del Apra) lo proclamó número 1. Eso no ha pasado en ningún momento, pueden preguntarle a cualquiera de los 450 delegados que estuvieron ahí ¿en qué momento se votó para que sea el 1 de la lista?", dijo.

En ese sentido, Jorge del Castillo lamentó que se "inventan argumentos" para justificar lo incorrecto cuando aún no hay resultados de las elecciones internas del Apra realizadas el pasado domingo.

"No cuestiono a Mauricio Mulder el ser candidato, él postuló y debe ir en el lugar que la militancia lo colocó, él no ganó la elección, delante de él tiene por lo menos una decena de compañeros que todavía no sabemos el orden de resultados", aseguró.

Jorge del Castillo criticó delegaciones del Apra que llegaron a Lima sin legitimidad para participar en las elecciones internas y continuó con su cuestionamiento a una lista de candidatos con nombres de personas que "no han sido elegidos" o "ni siquiera han postulado".

"Ahora han anunciado que en el número 2 va Mercedes Cabanillas, no participó en la elección, va como invitada y dijeron que los invitados eran el 1, 3, 5 y 7 (...) Pero en el 5 aparece José Pimentel que es el personero del partido. Tampoco postuló, ¿bajo qué merito y cuál es el argumento?", manifestó.